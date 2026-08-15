Apple advierte a los usuarios de iPhone y Mac sobre peligrosos ciberataques

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Apple advierte a los usuarios de iPhone y Mac sobre peligrosos ciberataques

Apple ha comenzado a enviar alertas de seguridad especiales a los propietarios de iPhone, iPad y Mac de todo el mundo. Según el medio ixbt.com, estas notificaciones se enviaron a usuarios de 110 países donde se detectaron intentos de acceder de forma encubierta a dispositivos mediante programas espía. Al respecto, Ixbt.com informa .

Según los expertos, estas herramientas de ataque suelen utilizarse en operaciones especiales vinculadas a estructuras estatales. Permiten robar los datos personales de los usuarios y tomar el control total de sus dispositivos. Hasta ahora, Apple ya ha advertido a sus clientes de más de 150 países sobre amenazas similares.

Medidas de seguridad y sistema de notificaciones

Los representantes de la empresa explican que el mensaje de alerta aparece directamente en la parte bloqueada de la pantalla del iPhone. Además, las recomendaciones sobre medidas de seguridad y protección de datos personales se envían por correo electrónico y también se muestran cuando el usuario intenta acceder a su cuenta.

Con el objetivo de reforzar la seguridad de la información, Apple ha renovado por completo la interfaz de notificaciones. Esto permite a los usuarios obtener información detallada sobre la amenaza detectada y realizar rápidamente los pasos necesarios para protegerse del ataque.

Investigaciones y alcance de los programas espía comerciales

En los últimos años, se ha observado un fuerte aumento de la propagación de programas espía creados con fines comerciales. Estos programas maliciosos aprovechan vulnerabilidades para entrar en el dispositivo de la víctima sin requerir ninguna acción adicional y convertirlo en una herramienta de vigilancia.

Sin embargo, respetando estrictamente su política de privacidad, Apple se abstiene por ahora de revelar los detalles de ciberataques concretos. La empresa tampoco ha proporcionado información oficial sobre quiénes se encuentran detrás de estas operaciones encubiertas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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