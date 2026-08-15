Las ventas del primer iPhone plegable podrían comenzar en un solo mercado

Apple se prepara para presentar al público su primer iPhone plegable el 8 de septiembre del próximo año, junto con los smartphones de la nueva gama iPhone 18. Sin embargo, según informa ixbt.com, el lanzamiento comercial de este esperado gadget podría retrasarse debido a problemas técnicos y logísticos. Esta situación está generando un amplio debate entre los seguidores de Apple en todo el mundo y en el mercado tecnológico, ya que la compañía se había quedado ligeramente rezagada frente a sus principales competidores en el segmento de las pantallas plegables. Ixbt.com informa de ello.

Según fuentes de la cadena de suministro, los ingenieros y directivos de Apple se enfrentan actualmente a tres dificultades importantes: interrupciones en el suministro de componentes, el proceso de pruebas de los dispositivos de producción en serie y la definición de la política de precios. Estos factores podrían impedir que el producto llegue simultáneamente al mercado global.

Geografía limitada y política de precios

Los principales operadores de telecomunicaciones y grandes cadenas minoristas de Australia ya han confirmado que los modelos de iPhone plegable no saldrán a la venta al mismo tiempo que los smartphones de la gama tradicional. En una primera etapa, Apple planea vender una cantidad limitada de dispositivos únicamente en el mercado estadounidense. Después, prevé ampliar gradualmente la disponibilidad geográfica, incluido el mercado chino.

Los compradores de otros países, como Australia, tendrán que esperar varios meses más para adquirir el nuevo modelo insignia. Aunque el precio oficial del dispositivo aún no se ha revelado, los expertos estiman que su coste de producción será elevado. Debido al alto precio de la pantalla plegable y de otros componentes complejos, se espera que el nuevo smartphone sea considerablemente más caro que los modelos actuales de Apple.

Se espera que sea más caro que sus competidores

Según las previsiones para el mercado australiano, el precio de este dispositivo plegable podría ser unos 700 dólares más alto que el del Samsung Galaxy Fold 8, vendido por 3.000 dólares con 256 GB de almacenamiento. Esto convertiría al gadget de Apple en uno de los smartphones de producción en serie más caros del mercado.

La compañía está prestando especial atención a las pruebas para garantizar la durabilidad de las pantallas plegables y ofrecer una experiencia perfecta a los usuarios. Por ello, se considera inevitable que en la primera etapa haya una disponibilidad limitada y una política de precios elevada. Tras la presentación de septiembre, se espera que Apple publique información oficial sobre la llegada del dispositivo a los mercados internacionales y sus precios exactos.