3 combates, 3 victorias: los boxeadores uzbekos hicieron temblar el torneo «IBA.PRO 20»

La nueva velada de boxeo profesional, celebrada en la ciudad rusa de Naberezhnye Chelny, — «IBA.PRO 20» quedó marcada por el dominio absoluto y las victorias históricas de los púgiles uzbekos.

Los tres compatriotas que subieron al ring — Mirazizbek Mirzaxalilov, Havasbek Asadullaev y Xalimjon Mamasoliev concluyeron sus combates con sólidas victorias y lograron un pleno de triunfos. El bicampeón olímpico Hasanboy Do'smatov participó en el torneo como invitado de honor y apoyó directamente a nuestros boxeadores.

Victoria antes del límite para Mirazizbek Mirzaxalilov y cinturón de la IBF

Uno de los momentos más importantes de la noche tuvo lugar en el peso supergallo (55,3 kg). El combate a 10 asaltos puso en juego el vacante cinturón de campeón IBF European .

Por este prestigioso título, nuestro compatriota Mirazizbek Mirzaxalilov (6-0, 5 KO) disputó un combate eliminatorio contra el ruso Chingiz Natirov (10-1, 5 KO), un noqueador invicto:

Presión arrolladora: Desde los primeros segundos, Mirzaxalilov tomó la iniciativa y conectó una sucesión de golpes potentes y precisos sobre su rival.

Nocaut técnico: Al finalizar el cuarto asalto, el equipo de Natirov, aturdido por los golpes contundentes, decidió no continuar el combate y arrojó la toalla.

Resultado: Mirazizbek Mirzaxalilov ganó por nocaut técnico y se convirtió en el nuevo dueño del cinturón IBF European !

Havasbek Asadullaev propina su primera derrota al ruso invicto

En la categoría del peso wélter (66,7 kg), nuestro prometedor boxeador Havasbek Asadullaev (8-0, 5 KO) se enfrentó al experimentado Sergey Lubkovich (20-1-2, 12 KO), que no había perdido en sus 22 combates profesionales.

En una pelea táctica e intensa de 10 asaltos, Asadullaev dominó gracias a la precisión de sus acciones y ganó por decisión unánime de los jueces (98-92, 97-93, 96-94). Este resultado supuso la primera derrota profesional de Lubkovich en 23 combates.

Xalimjon Mamasoliev vence a un gigante de 111 kilogramos

Nuestro representante de los pesos pesados Xalimjon Mamasoliev (97,8 kg) se enfrentó al ruso German Skobenko (111,4 kg) que pesaba casi 14 kilogramos más que él.

En una dura pelea de 10 asaltos, marcada por los golpes contundentes, nuestro compatriota se impuso con claridad por decisión unánime de los jueces.

Combate estelar del torneo: el triunfo de Jambulat Bijamov

En el combate estelar de la noche se decidió el dueño de otro cinturón IBF European en el peso superwélter:

El ruso, campeón mundial de boxeo amateur, Jambulat Bijamov (4-0) subió al ring contra el medallista mundial Vladimir Mironchikov (8-1, 6 KO), quien representa a Serbia.

En el combate completo de 10 asaltos, Bijamov ganó por decisión de los jueces (97-93, 96-94, 96-94) y conquistó el cinturón.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos por Telegram u otras redes sociales.