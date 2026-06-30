Salma Paralluelo, estrella del FC Barcelona femenino, deja el club

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Salma Paralluelo, estrella del FC Barcelona femenino, deja el club

Una noticia de transferencia inesperada ha sacudido el mundo del fútbol femenino: la delantera estrella de la selección española y del FC Barcelona, Salma Paralluelo, deja el club catalán. La jugadora de 22 años, quien contribuyó enormemente a la victoria de su equipo anotando un doblete en la reciente final de la Champions League, no logró concretar las negociaciones para un nuevo contrato. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El FC Barcelona emitió un comunicado oficial agradeciendo a Paralluelo por su dedicación y contribución durante sus cuatro años de trayectoria. Según se informa, las partes no pudieron llegar a un acuerdo en los aspectos financieros. Según The Athletic, la futbolista solicitó un salario anual de 1 millón de libras esterlinas, pero la directiva del club catalán manifestó que no puede satisfacer una demanda tan alta.

La competencia entre los gigantes europeos

Convertida en agente libre, la talentosa delantera es ahora objeto de una intensa lucha entre los clubes más ricos de Europa. Específicamente, el Arsenal y el Chelsea de Inglaterra, así como el Lyon de Francia, han mostrado interés en sus servicios. Sin embargo, según los últimos datos, el Chelsea ya se ha retirado de la carrera, ya que el club londinense también rechazó las altas exigencias salariales de la jugadora.

Salma Paralluelo llegó al FC Barcelona en 2022 procedente del Villarreal. En aquel momento, era una prometedora deportista de 19 años que practicaba profesionalmente no solo el fútbol, sino también el atletismo. Durante sus cuatro temporadas en Cataluña, ascendió al nivel de verdadera estrella y ganó 14 de los 16 trofeos posibles con el equipo.

Logros y descensos en su carrera

El periodo más brillante de Paralluelo fue la temporada 2023-2024. En aquel entonces, anotó 34 goles en 36 partidos, quedando tercera en la votación del Balón de Oro. Asimismo, celebró el campeonato mundial con la selección española. No obstante, la temporada finalizada fue algo difícil debido a las lesiones, limitándose la delantera a solo 12 goles.

A pesar de ello, los dos goles marcados al Lyon en la final de la Champions League demostraron que sigue estando en un nivel superior. Este verano, el Barcelona se vio obligado a despedirse no solo de Paralluelo, sino también de jugadoras fundamentales como Alexia Putellas, Mapi Leon y Ona Batlle. Ahora, en qué club continuará Salma su carrera es la pregunta principal para los aficionados al fútbol femenino.

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