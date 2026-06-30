Jude Bellingham quiere probarse en el papel del nuevo James Bond

La estrella del Real Madrid y de la selección de Inglaterra, Jude Bellingham, reveló que quiere probarse en un campo inesperado tras finalizar su carrera futbolística. El centrocampista de 23 años, que está brillando en la Copa Mundial 2026, expresó su deseo de interpretar al famoso espía James Bond en el futuro. Así lo informa Goal.com informa .

Actualmente participando con Inglaterra en el Mundial organizado por Estados Unidos, Canadá y México, Bellingham se ha convertido en una de las verdaderas revelaciones del torneo. Además de marcar un gol en la victoria por 4-2 contra Croacia, fue nombrado "Jugador del Partido" consecutivamente en los encuentros contra Ghana y Panamá. Inglaterra se clasificó para la fase eliminatoria y se prepara para enfrentarse a la RD Congo en los octavos de final.

Durante su participación en el programa "World Cup After Hours" de Fox, el jugador habló sobre sus intereses fuera del fútbol, destacando que la actuación siempre le ha atraído. En una charla con el famoso presentador James Corden, Bellingham confesó haber visto todas las películas de la saga "Bond" y ser un gran fan del personaje.

Ambiciones cinematográficas

"A menudo me preguntan qué haré después del fútbol. Lo he pensado mucho y siempre llego a la misma respuesta: me gustaría actuar en una película. Especialmente, interpretar a James Bond es mi sueño. He visto todas las partes con Sean Connery y Roger Moore. Todavía no han encontrado al nuevo Bond, ¿verdad?" bromeó el jugador.

Durante el programa, Bellingham demostró sus dotes interpretativas al recitar con maestría la famosa frase "Mi nombre es Bond, James Bond". También recreó junto al presentador la icónica escena del juicio de la película "A Few Good Men". Su soltura frente a la cámara llamó la atención de aficionados y expertos.

Sin embargo, según informa Goal.com, los expertos en casting evalúan las posibilidades del jugador de otra manera. Debbie McWilliams, directora de casting de las películas de James Bond, opina que la fama mundial de Bellingham podría ser un obstáculo. Según la experta, el actor que interprete al espía debe ser misterioso y su vida privada debe ser menos conocida.

A pesar de ello, Jude Bellingham se centra por ahora en ganar la Copa Mundial y en sus éxitos con el Real Madrid. Sus sueños de actuación siguen siendo planes interesantes que podrían hacerse realidad una vez que termine su carrera.