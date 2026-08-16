De 78 a 89 golpes: cómo Islam Makhachev derrotó a Ian Machado Garry

Al término del evento celebrado en Filadelfia, Estados Unidos, UFC 330 el campeón del peso wélter Islam Makhachev derrotó al invicto retador irlandés Ian Machado Garry por decisión unánime de los jueces en el combate estelar, defendiendo así su cinturón por primera vez.

Tras el torneo, el servicio de prensa de UFC publicó las estadísticas oficiales completas de este intenso combate por el título, de 25 minutos de duración.

7 derribos y un knockdown: la superioridad de Makhachev en cifras

Según las estadísticas oficiales publicadas, el campeón ruso mostró una gran precisión en el octágono y un control absoluto en la lucha:

Número y precisión de los golpes: En cinco asaltos, Makhachev conectó un total de 78 golpes de los cuales 22 llegaron con contundencia a su objetivo El porcentaje de precisión de los golpes del campeón fue del 68 % ;

Distribución de los objetivos: Islam conectó 9 golpes en la cabeza de su rival, 3 en el cuerpo y 10 en las piernas;

Knockdown y lucha: Durante el combate, Makhachev dejó a Garry en la lona en una ocasión y consiguió un total de 7 derribos en el octágono, imponiendo un dominio absoluto en el suelo.

Las estadísticas de Ian Machado Garry: más golpes, pero menor eficacia

Aunque el retador irlandés intentó llevar el combate de pie, no pudo quebrar la presión del campeón:

Golpes totales: En cinco asaltos, Garry conectó un total de 89 golpes de los cuales 29 llegaron a su objetivo ;

Distribución de los golpes: De los golpes de Ian, 7 fueron a la cabeza, 16 al cuerpo y 6 a las piernas;

Porcentaje de precisión: La precisión de los golpes del retador fue del 63 %un registro inferior al del campeón.

A pesar de lanzar más golpes totales, los 7 derribos de Makhachev, su knockdown y su control fueron factores decisivos para que los jueces fallaran por unanimidad a favor del campeón.

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