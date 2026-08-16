Ucrania ataca por primera vez territorio ruso con drones británicos

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Ucrania ataca por primera vez territorio ruso con drones británicos

Ucrania utilizó por primera vez, en operaciones contra instalaciones estratégicas situadas en territorio ruso, drones de alta precisión fabricados en el Reino Unido.

El hecho fue informado por elprestigioso periódico británico «The Times» basándose en sus propias fuentes.

Ciudades objetivo y tipos de drones utilizados

Según el periódico, se llevaron a cabo ataques contra varios objetivos situados a distintas distancias mediante tecnología británica:

  • Direcciones de Volgogrado y Yaroslavl: La parte ucraniana utilizó, para atacar objetivos lejanos, drones británicos de la empresa Callen-Lenz, así como drones «Nyan» y drones de otra empresa militar británicadel Reino Unido;

  • Operación en la región de Jersón: Según las fuentes, en abril de este año, durante un ataque contra instalaciones en la región de Jersón, la empresa Malloy Aeronautics, el dron pesado T-150 fue utilizado con éxito.

Posible respuesta de Moscú y riesgo de enfrentamiento con la OTAN

Expertos y analistas militares están evaluando los escenarios que podrían surgir tras estos acontecimientos:

  • Medidas contra los fabricantes: Los analistas creen que Rusia podría tomar medidas de represalia o lanzar ataques asimétricos contra las empresas británicas que fabrican estas armas y sus cadenas de suministro;

  • Enfrentamiento directo con la OTAN: Al mismo tiempo, los expertos consideran muy baja la probabilidad de que esta situación provoque un enfrentamiento militar directo entre Rusia y la alianza de la OTAN.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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