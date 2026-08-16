El punto de inflexión: cómo Khabib salvó a Islam Makhachev de la derrota

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El punto de inflexión: cómo Khabib salvó a Islam Makhachev de la derrota

en Filadelfia, Estados Unidos, UFC 330 del supertorneo, el campeón del peso wélter Islam Makhachev al peligroso aspirante número 1 Ian Machado Garryy defendió con éxito su cinturón de campeón.

Al terminar el combate, el campeón ruso reveló qué instrucciones le dio en su esquina, antes del decisivo quinto asalto, el excampeón invicto Khabib Nurmagomedov .

El minuto decisivo entre el cuarto y el quinto asalto

Según un mensaje publicado en la página del medio «Home of Fight» en la red social «X», Makhachev contó lo siguiente sobre aquella breve pero decisiva conversación en su esquina:

«Pensaba que había ganado tres asaltos antes del último. Pero Khabib me dijo que tenía que ganar el quinto asalto. Entonces entendí que la victoria aún no estaba asegurada.

Había bajado un poco el ritmo en el tercer y cuarto asalto. Probablemente por eso me quedaba más energía en el quinto asalto».

Esta advertencia de Khabib Nurmagomedov y su correcta lectura de la situación ayudaron a Islam a ser más activo durante los últimos cinco minutos y a inclinar la decisión de los jueces a su favor.

29 victorias: igualó el registro de Nurmagomedov

Este éxito de Islam Makhachev elevó aún más su estatus en las artes marciales mixtas profesionales:

  • Récord profesional: Islam Makhachev suma ahora 29 victorias y solo 1 derrota;

  • Igualó el récord de Nurmagomedov: Con esta victoria, Makhachev igualó a su amigo y mentor Khabib Nurmagomedov (29-0) en número de triunfos;

  • Una racha histórica: Además, el peleador ruso se convirtió en el líder absoluto del récord de la racha de victorias más larga en la historia de la UFC, con 17 triunfos consecutivos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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