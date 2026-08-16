Christos Tzolis se gana el cariño de los aficionados en su debut con el Arsenal

El Arsenal londinense conquistó la Supercopa de Inglaterra tras imponerse con autoridad por 3-0 al Manchester City en un partido de pretemporada. El nuevo fichaje del equipo, Christos Tzolis, acaparó todas las miradas con su brillante actuación. El extremo griego, adquirido al Club Brugge por 34 millones de libras esterlinas, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de su primer partido oficial y respondió plenamente a la confianza del entrenador Mikel Arteta. Así lo informa Goal.com informa Goal.com.

Según Goal.com, durante el mercado de verano el club londinense habría intentado fichar al delantero del Real Madrid Vinicius Junior. Sin embargo, Christos Tzolis demostró desde su primer partido oficial que puede cubrir con éxito esa posición. El futbolista disputó los 90 minutos, no dio descanso a la defensa rival y firmó dos asistencias.

Asistencias y actividad sobre el césped

El segundo gol del partido nació de la insistencia de Tzolis. Martin Ødegaard envió el balón desde la banda derecha hacia el área, y Christos lo peinó de cabeza junto al primer palo para Kai Havertz. Havertz marcó desde corta distancia. Aunque el portero Gianluigi Donnarumma llegó a tocar el balón, no pudo despejarlo.

El jugador griego siguió participando en los ataques y terminó el encuentro con 42 toques de balón, dos ocasiones claras creadas y tres pases clave. En el tercer gol, Tzolis volvió a destacar al servir a Ødegaard con un pase preciso. El capitán dejó atrás al defensa Josko Gvardiol, superó al portero y envió el balón al fondo de la red.

El reconocimiento de expertos y aficionados

En BBC Radio 5 Live, el exfutbolista Pat Nevin valoró muy positivamente la acción y destacó que el pase de Tzolis a Ødegaard fue muy inteligente y preciso. En las redes sociales, los aficionados del Arsenal también dieron una calurosa bienvenida al nuevo fichaje y expresaron su esperanza de que se convierta en una de las mejores incorporaciones de la historia del club. Uno de ellos recordó sus actuaciones en el Club Brugge y señaló que aportará mucho al equipo.

El entrenador Mikel Arteta tampoco ocultó su satisfacción por la actuación de su nuevo pupilo. Según el técnico, el futbolista se adaptó muy rápido al equipo y estableció una buena conexión con sus compañeros. Arteta se dirigió a los aficionados y declaró: "Creo que este futbolista les va a gustar muchísimo", con unas palabras muy elogiosas.