En Filadelfia, Estados Unidos, finalizó el UFC 330 torneo numerado, cuyo combate estelar enfrentó al campeón del peso wélter Islam Makhachev al contendiente número uno Ian Machado Garry en un duelo que está generando un intenso debate en la comunidad mundial de los deportes de combate.

En la conferencia de prensa oficial celebrada tras el torneo, el presidente de UFC, Dana White reconoció abiertamente que había pronosticado una sorpresa antes de la pelea por el título.

«Islam lo pasó mal, Ian estuvo cerca de dar la sorpresa»

Dana White reconoció la sangre fría de Islam Makhachev y compartió su pronóstico personal: tras destacar la sangre fría de Islam Makhachev durante la pelea, compartió su pronóstico personal:

«Makhachev controló a Garry y lo neutralizó por completo. Hizo exactamente lo que tenía que hacer para ganar la pelea. Pensé que esta noche habría una sorpresa. Sentía que podía producirse un resultado inesperado. Había mucho en juego: todos los récords de Islam y su intento de superar el récord de Anderson Silva. Por eso también esperaba un resultado inesperado esta noche. Ian estuvo muy cerca. Todo el mundo vio que la pelea no fue fácil para Islam».

Cinco asaltos y decisión unánime de los jueces

A pesar de la férrea resistencia del contendiente, el campeón vigente no cedió la iniciativa en el octágono y mantuvo el control del combate durante los 25 minutos:

Puntuaciones de los jueces: Los jueces laterales otorgaron por unanimidad la victoria al campeón ruso;

Puntuaciones exactas: Dos jueces — Sal D'Amato y Mike Bell — puntuaron 49-46 a favor de Makhachev, mientras que el tercer juez, Eric Colon falló 48-47 a favor de Islam.

De este modo, Islam Makhachev no solo defendió por primera vez su cinturón de campeón del peso wélter, sino que también superó con éxito la enorme presión psicológica e histórica que pesaba sobre él.

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