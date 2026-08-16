Nasaf dejó escapar la oportunidad en casa: los Leones se llevan los 3 puntos

La 17.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán ofreció una de las rivalidades más emblemáticas e intensas del campeonato nacional. En el estadio Central de Qarshi, el vigente campeón Nasaf recibió a su eterno rival, el club de Taskent Paxtakor al que se enfrentó en casa.

En un partido disputado y lleno de dramatismo, los Leones de la capital lograron una importante victoria por 2-1 gracias a su capacidad de reacción.

3 goles y una intensa batalla sobre el césped

El encuentro comenzó a un ritmo muy alto desde los primeros minutos:

El marcador se abrió con un gol en propia puerta: En el minuto 15, durante un ataque de Paxtakor, el defensa de Nasaf Alibek Davronov desvió el balón hacia su propia portería (0-1);

Nasaf restablece el empate: Al inicio de la segunda parte, en el minuto 48, el talentoso centrocampista de Qarshi Sharof Muhiddinov igualó el marcador y alegró a los aficionados presentes en el estadio (1-1);

Bozorov marca el gol de la victoria: En el minuto 72, el exjugador de Nasaf, que se había marchado al Paxtakor, Oybek Bozorov batió la portería de su antiguo equipo y dio una importante victoria al conjunto de Taskent (1-2).

Clasificación: Paxtakor aumenta la presión y Nasaf se mantiene 6.º

La victoria en este duelo clave ha intensificado aún más la lucha por el título:

La presión del Paxtakor: El club de Taskent elevó su cuenta a 38 puntos y consolidó la 2.ª posición, reduciendo a cuatro puntos la distancia con el líder Neftchi (42 puntos);

El tropiezo de Nasaf: El equipo dirigido por Roziqul Berdiyev se mantiene en la 6.ª posición de la clasificación con 25 puntos tras esta derrota en casa.

Superliga — 17.ª jornada

Nasaf — Paxtakor — 1-2

16 de agosto, Qarshi, estadio Central

Goles: Sharof Muhiddinov (48) — Alibek Davronov (15, en propia puerta), Oybek Bozorov (72).

Nasaf: Abduvohid Ne’matov, Akrom Komilov (G‘olib G‘aybullayev, 46), Alibek Davronov, Umar Eshmurodov, Oybek Rustamov (Bekjon Rahmatov, 72), Murod Rahmatov, Sardor Bahromov (Abbos G‘ulomov, 78), Zafarmurod Abdurahmatov (Diyor Abdunazarov, 46), Sharof Muhiddinov, Adenis Shala (Yusuf Otubanjo, 78), Bobur Abduxoliqov.

Paxtakor: Sanjar Quvvatov, Sherzod Nasrullayev, Hojiakbar Alijonov, Zaid Tahsin, Akmal Mozgovoy, Doston Hamdamov (Hojimat Erkinov, 67), Abdurauf Bo‘riyev, Flamarion (Ibrohim Ibragimov, 88), Sardor Sobirxo‘jayev, Bashar Resan (Oybek Bozorov, 67), Stefen Chinedu (Murtazo Puraliganji, 78).

Amonestaciones: Oybek Rustamov (30), Doston Hamdamov (45+5), Sardor Sobirxo‘jayev (52), Diyor Abdunazarov (54), G‘olib G‘aybullayev (88).

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