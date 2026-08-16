Ramazon Temirov se dirige al público antes de su combate en UFC 333 en Abu Dabi

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Ramazon Temirov se dirige al público antes de su combate en UFC 333 en Abu Dabi

el talentoso peleador uzbeko, que continúa invicto en la UFC, considerada la liga de MMA más prestigiosa del mundo, Ramazon Temirovtiene ya confirmado oficialmente su próximo combate.

Nuestro compatriota el 24 de octubre subirá al octágono en el majestuoso «Etihad Arena» de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, dentro del torneo numerado UFC 333 un supertorneo.

Camino abierto hacia el Top 5: el rival será Loner Kavana

Este enfrentamiento en el peso mosca tiene una enorme importancia para ambos peleadores en la carrera por el título:

  • Posiciones en el ranking: El inglés Loner Kavana ocupa actualmente el sexto puestode la clasificación de la división, mientras que Ramazon Temirov se encuentra en la séptima posición ;

  • Importancia del combate: Una victoria permitiría a nuestro compatriota entrar en el Top 5 de la división y convertirse en aspirante directo a futuras peleas por el cinturón.

«Recen por nosotros»: el mensaje de Temirov a sus aficionados

Tras el anuncio oficial del combate, Ramazon Temirov publicó un mensaje sincero y motivador en sus redes sociales:

«Alhamdulillah, pueblo mío, un paso más para hacer historia. Insha Allah, recen por nosotros».

El rival deseado y la racha victoriosa en Abu Dabi

Para Ramazon, el octágono de Abu Dabi es una arena muy especial y afortunada:

  • Nocaut ante Erceg: En el combate disputado precisamente en Abu Dabi el 25 de julio, Temirov sorprendió al mundo al derrotar por un brutal nocaut técnico en el primer asalto al antiguo aspirante de la división, el potente australiano Steve Erceg;

  • El reto a Kavana: Después de aquella pelea, nuestro compatriota declaró abiertamente en una entrevista dentro del octágono que quería enfrentarse a Loner Kavana, quien, al igual que él, ofrece combates abiertos y espectaculares de pie. La directiva de la UFC hizo realidad este atractivo plan.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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