Ofensiva masiva nocturna: más de 800 drones lanzados contra 16 regiones rusas

·3·Mundo
Ofensiva masiva nocturna: más de 800 drones lanzados contra 16 regiones rusas

Durante la noche del 15 al 16 de agosto se registró uno de los mayores y más intensos ataques con drones y misiles del conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Ambos bandos lanzaron simultáneamente ataques masivos contra importantes empresas del complejo militar-industrial, centros logísticos e infraestructuras energéticas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas de defensa antiaérea lograron interceptar un total de, en 16 regiones del país y en Crimea, 822 drones en total.

Un complejo militar en Rostov y grandes incendios en la región de Moscú

En territorio ruso, los ataques más graves afectaron a las regiones de Moscú y Rostov:

  • Balance en la región de Rostov: El gobernador regional, Yuri Sliusar, informó de que habían sido derribados más de 150 drones y misiles, pero que el ataque había causado 5 muertos El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que el complejo «Kamenski», productor de combustible sólido para los sistemas «Uragán», «Smerch» y «Tornado-S» en la ciudad de Kamensk-Shajtinski, había sido atacado; el complejo «Kamenski» había sido atacado;

  • 600 drones en dirección a Moscú: Según informó el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, se lanzaron 600 drones en dirección a la región, de los cuales 201 fueron derribados. En la región de Moscú murió un hombre de 83 años y al menos tres personas resultaron heridas; otras tres personas también sufrieron heridas en la zona de la carretera de circunvalación MKAD;

  • El mayor almacén de Wildberries se incendió: El almacén logístico central, de 250.000 m² y situado en el parque industrial Koledino de Podolsk, se incendió tras ser alcanzado por un dron. Se trata del segundo ataque contra este complejo, lo que obligó a la empresa a reorganizar urgentemente sus cadenas logísticas. Además, 110 viviendas privadas de Podolsk se quedaron sin electricidad;

  • Un almacén farmacéutico en Domodédovo: Como consecuencia del ataque, un gran almacén farmacéutico de 56.000 m² situado en Domodédovo quedó completamente destruido.

Ataques contra ciudades ucranianas: un mercado de libros con 30 años de historia y el complejo «ArcelorMittal»

Las Fuerzas Armadas rusas también lanzaron durante la noche ataques de represalia contra las regiones ucranianas de Kiev, Dnipropetrovsk y Poltava, utilizando drones de ataque y misiles de crucero:

  • El mercado «Pochayna» de Kiev: En la capital, el conocido mercado de libros y los pabellones comerciales que funcionaban desde 1997, así como la entrada a una estación de metro, fueron alcanzados y quedaron completamente calcinados;

  • Pérdidas en Krivói Rog: Como consecuencia de un ataque con misiles contra la empresa minero-metalúrgica «ArcelorMittal», 2 personas murieron y 14 resultaron heridas (11 de ellas fueron hospitalizadas). Las operaciones de producción quedaron parcialmente suspendidas;

  • Comentario del Ministerio de Defensa ruso: La parte rusa declaró que había atacado en Kiev la empresa «Fayer Point», que fabrica componentes para los misiles «Flamingo» y drones de ataque, los talleres metalúrgicos de Krivói Rog y la refinería de petróleo de Kremenchug.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales.

RusiaUcraniaMoscúWildberriesArcelorMittal
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ucrania ataca por primera vez territorio ruso con drones británicosUcrania ataca por primera vez territorio ruso con drones británicosHoy, 22:19En Brasil, encuentran viva a una tortuga tras pasar 10 años bajo el suelo — ¿cómo sobrevivió?En Brasil, encuentran viva a una tortuga tras pasar 10 años bajo el suelo — ¿cómo sobrevivió?Hoy, 17:53La vida del empresario estadounidense que compró una ciudad entera y lleva 6 años viviendo soloLa vida del empresario estadounidense que compró una ciudad entera y lleva 6 años viviendo soloHoy, 17:48Una mujer que gana 3.000 dólares al mes revendiendo objetos de la basura se convierte en el centro de atenciónUna mujer que gana 3.000 dólares al mes revendiendo objetos de la basura se convierte en el centro de atenciónHoy, 17:43Una nariz para cada situación: la insólita historia de una británicaUna nariz para cada situación: la insólita historia de una británicaHoy, 17:22Caso extremadamente raro en Turquía: una mujer con dos úteros da a luz a dos hijos al mismo tiempoCaso extremadamente raro en Turquía: una mujer con dos úteros da a luz a dos hijos al mismo tiempoHoy, 17:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena