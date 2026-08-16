Ofensiva masiva nocturna: más de 800 drones lanzados contra 16 regiones rusas

Durante la noche del 15 al 16 de agosto se registró uno de los mayores y más intensos ataques con drones y misiles del conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Ambos bandos lanzaron simultáneamente ataques masivos contra importantes empresas del complejo militar-industrial, centros logísticos e infraestructuras energéticas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas de defensa antiaérea lograron interceptar un total de, en 16 regiones del país y en Crimea, 822 drones en total.

Un complejo militar en Rostov y grandes incendios en la región de Moscú

En territorio ruso, los ataques más graves afectaron a las regiones de Moscú y Rostov:

Balance en la región de Rostov: El gobernador regional, Yuri Sliusar, informó de que habían sido derribados más de 150 drones y misiles, pero que el ataque había causado 5 muertos El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que el complejo «Kamenski», productor de combustible sólido para los sistemas «Uragán», «Smerch» y «Tornado-S» en la ciudad de Kamensk-Shajtinski, había sido atacado; el complejo «Kamenski» había sido atacado;

600 drones en dirección a Moscú: Según informó el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, se lanzaron 600 drones en dirección a la región, de los cuales 201 fueron derribados. En la región de Moscú murió un hombre de 83 años y al menos tres personas resultaron heridas; otras tres personas también sufrieron heridas en la zona de la carretera de circunvalación MKAD;

El mayor almacén de Wildberries se incendió: El almacén logístico central, de 250.000 m² y situado en el parque industrial Koledino de Podolsk, se incendió tras ser alcanzado por un dron. Se trata del segundo ataque contra este complejo, lo que obligó a la empresa a reorganizar urgentemente sus cadenas logísticas. Además, 110 viviendas privadas de Podolsk se quedaron sin electricidad;

Un almacén farmacéutico en Domodédovo: Como consecuencia del ataque, un gran almacén farmacéutico de 56.000 m² situado en Domodédovo quedó completamente destruido.

Ataques contra ciudades ucranianas: un mercado de libros con 30 años de historia y el complejo «ArcelorMittal»

Las Fuerzas Armadas rusas también lanzaron durante la noche ataques de represalia contra las regiones ucranianas de Kiev, Dnipropetrovsk y Poltava, utilizando drones de ataque y misiles de crucero:

El mercado «Pochayna» de Kiev: En la capital, el conocido mercado de libros y los pabellones comerciales que funcionaban desde 1997, así como la entrada a una estación de metro, fueron alcanzados y quedaron completamente calcinados;

Pérdidas en Krivói Rog: Como consecuencia de un ataque con misiles contra la empresa minero-metalúrgica «ArcelorMittal», 2 personas murieron y 14 resultaron heridas (11 de ellas fueron hospitalizadas). Las operaciones de producción quedaron parcialmente suspendidas;

Comentario del Ministerio de Defensa ruso: La parte rusa declaró que había atacado en Kiev la empresa «Fayer Point», que fabrica componentes para los misiles «Flamingo» y drones de ataque, los talleres metalúrgicos de Krivói Rog y la refinería de petróleo de Kremenchug.

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