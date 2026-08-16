Se repartieron los premios: ¿quiénes recibieron los bonos del torneo UFC 330?

El esperado evento mundial de las artes marciales, celebrado en Filadelfia, Estados Unidos, UFC 330 llegó a su fin, y la directiva de la organización, como es tradición, eligió las mejores actuaciones de la velada y repartió bonos récord.

Cabe destacar que ningún combate de este torneo fue nominado a «Pelea de la noche». Por ello, todos los principales premios se concedieron de forma individual, bajo la categoría «Actuación de la noche», a los peleadores que lograron victorias espectaculares y antes del límite, por un valor de 100 000 dólares estadounidenses cada uno.

Los ganadores del superbono de 100 000 dólares y sus técnicas poco comunes

Cuatro peleadores que derrotaron a sus rivales en el octágono con técnicas inusuales y espectaculares recibieron una importante recompensa:

Jeremiah Wells: Se enfrentó al talentoso peleador kirguís Miktibek Orolbai y lo hizo rendirse mediante una poco común estrangulación «ninja»;

Charles Johnson: En su combate contra Eduardo Enrique, logró una victoria antes del límite al aplicar un «twister», una técnica compleja que rara vez se ejecuta con éxito en la historia de las MMA;

Dustin Stoltzfus: Derrotó a Mansur Abdul-Malik mediante un estrangulamiento trasero, conocido como rear-naked choke;

Jalin Turner: Noqueó a Kaui Fernandes con un golpe aterrador y preciso, y se ganó los aplausos de los aficionados.

Un incentivo de 25 000 dólares por las victorias antes del límite

Además de los premios principales de 100 000 dólares, la promoción recompensó a varios peleadores que lograron detener a sus rivales sin dejar el resultado en manos de los jueces:

Esteban Ribovics, Donte Johnson, Lucas Fernando y el experimentado Neil Magny recibieron cada uno, por sus victorias antes del límite, 25 000 dólares en concepto de bono adicional garantizado.

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