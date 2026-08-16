Barcelona golea al club suizo

En su preparación para la nueva temporada, el Barcelona derrotó por 5-2 al Basilea en un partido amistoso. Según informó Mundo Deportivo, los catalanes tomaron la iniciativa desde el comienzo y organizaron peligrosos ataques hacia la portería rival. Goal.com informa .

Durante los primeros diez minutos, Gordon y Karim Adeyemi, muy activos por las bandas, dispusieron de varias ocasiones claras dentro del área rival. Además, el potente disparo de Espart desde fuera del área pasó por encima del travesaño. Sin embargo, con el paso del tiempo, el conjunto local empezó a hacerse con el control del partido.

La lucha en la primera parte

Los jugadores del Basilea lograron neutralizar con éxito los ataques del Barcelona y estuvieron cerca de abrir el marcador por medio de Aaron Malouda. Cuando los suizos atravesaban sus mejores minutos, el Barcelona dio un paso al frente.

Karim Adeyemi controló con habilidad un centro de Raphinha desde la banda y, con la pierna izquierda, encontró con precisión el fondo de la red. Antes del descanso, Raphinha y Fermín tuvieron buenas oportunidades para ampliar la ventaja, pero no lograron aprovecharlas.

Una segunda parte llena de goles

Los catalanes, que no habían aprovechado sus ocasiones, fueron castigados de inmediato. Dukure aprovechó un error defensivo y un balón despejado de forma defectuosa para restablecer el empate y alegrar a los aficionados locales.

A pesar de ello, el Barcelona mostró plenamente su superioridad durante el resto del encuentro. Además de Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim y Lamine Yamal también marcaron. Bessio firmó un doblete y aseguró por completo la contundente victoria y el convincente rendimiento de los catalanes.