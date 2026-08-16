Barcelona golea al club suizo

·2·Deportes
Barcelona golea al club suizo

En su preparación para la nueva temporada, el Barcelona derrotó por 5-2 al Basilea en un partido amistoso. Según informó Mundo Deportivo, los catalanes tomaron la iniciativa desde el comienzo y organizaron peligrosos ataques hacia la portería rival. Goal.com informa .

Durante los primeros diez minutos, Gordon y Karim Adeyemi, muy activos por las bandas, dispusieron de varias ocasiones claras dentro del área rival. Además, el potente disparo de Espart desde fuera del área pasó por encima del travesaño. Sin embargo, con el paso del tiempo, el conjunto local empezó a hacerse con el control del partido.

La lucha en la primera parte

Los jugadores del Basilea lograron neutralizar con éxito los ataques del Barcelona y estuvieron cerca de abrir el marcador por medio de Aaron Malouda. Cuando los suizos atravesaban sus mejores minutos, el Barcelona dio un paso al frente.

Karim Adeyemi controló con habilidad un centro de Raphinha desde la banda y, con la pierna izquierda, encontró con precisión el fondo de la red. Antes del descanso, Raphinha y Fermín tuvieron buenas oportunidades para ampliar la ventaja, pero no lograron aprovecharlas.

Una segunda parte llena de goles

Los catalanes, que no habían aprovechado sus ocasiones, fueron castigados de inmediato. Dukure aprovechó un error defensivo y un balón despejado de forma defectuosa para restablecer el empate y alegrar a los aficionados locales.

A pesar de ello, el Barcelona mostró plenamente su superioridad durante el resto del encuentro. Además de Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim y Lamine Yamal también marcaron. Bessio firmó un doblete y aseguró por completo la contundente victoria y el convincente rendimiento de los catalanes.

BarcelonaBasileaKarim AdeyemiLamine YamalFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ramazon Temirov se dirige al público antes de su combate en UFC 333 en Abu DabiRamazon Temirov se dirige al público antes de su combate en UFC 333 en Abu DabiHoy, 21:48De 78 a 89 golpes: cómo Islam Makhachev derrotó a Ian Machado GarryDe 78 a 89 golpes: cómo Islam Makhachev derrotó a Ian Machado GarryHoy, 21:45El punto de inflexión: cómo Khabib salvó a Islam Makhachev de la derrotaEl punto de inflexión: cómo Khabib salvó a Islam Makhachev de la derrotaHoy, 21:38¡Dana White hace una declaración impactante sobre la pelea de Makhachev y Garry!¡Dana White hace una declaración impactante sobre la pelea de Makhachev y Garry!Hoy, 21:26Se repartieron los premios: ¿quiénes recibieron los bonos del torneo UFC 330?Se repartieron los premios: ¿quiénes recibieron los bonos del torneo UFC 330?Hoy, 21:23Nasaf dejó escapar la oportunidad en casa: los Leones se llevan los 3 puntosNasaf dejó escapar la oportunidad en casa: los Leones se llevan los 3 puntosHoy, 21:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026