Azamat Abduraimov critica duramente la gestión de Cannavaro

La leyenda del fútbol uzbeko Azamat Abduraimov evaluó el desempeño de Fabio Cannavaro, seleccionador de la selección de Uzbekistán, en la Copa del Mundo 2026.

En una entrevista con la publicación rusa « Sport-Express », el experto señaló que el nombramiento del técnico italiano no brindó la ventaja esperada al equipo nacional. Según él, mantener a Temur Kapadze en el cargo también podría haber sido una decisión lógica.

El lado positivo del nombramiento de Cannavaro

Azamat Abduraimov reconoció el prestigio de Fabio Cannavaro en el fútbol mundial y sus inmensos logros como jugador.

Destacó que, tras la llegada del técnico italiano, este adoptó una perspectiva diferente sobre los jugadores. Como resultado, se dio oportunidad a algunos jóvenes futbolistas que anteriormente no figuraban en la lista de la selección.

«El nombramiento de Cannavaro como seleccionador tiene aspectos positivos y negativos. Como jugador, posee un prestigio inmenso y un nombre consagrado en el fútbol mundial», afirmó Abduraimov.

El experto señaló la titularidad de Behruz Karimov, de 19 años, como uno de esos cambios positivos.

En su opinión, bajo los entrenadores anteriores, habría sido mucho más difícil que un jugador tan joven tuviera un lugar en el once titular en un Mundial.

«Cannavaro no pudo demostrar su superioridad sobre Kapadze»

Al mismo tiempo, Azamat Abduraimov afirmó abiertamente que la trayectoria de Cannavaro como entrenador no estuvo a la altura de las expectativas.

Según él, el técnico italiano no pudo demostrar en la práctica que fuera superior a los entrenadores locales.

«Se puede decir sin reservas que la llegada de Cannavaro en lugar de Kapadze no aportó ninguna ventaja», declaró.

Abduraimov indicó que esperaba que Cannavaro, al haber sido uno de los mejores defensores de la historia del fútbol mundial, reforzara la línea defensiva de la selección de Uzbekistán.

Sin embargo, el resultado en el Mundial no correspondió a estas expectativas. La selección de Uzbekistán concedió un total de 11 goles en tres partidos.

La posición del portero se convirtió en un punto débil

La leyenda del fútbol uzbeko señaló que también se cometieron varios errores en la elección de la alineación durante la Copa del Mundo.

Según él, la posición del portero se convirtió en uno de los puntos más problemáticos del equipo nacional. En algunos partidos, la falta de cohesión entre la defensa y el portero afectó negativamente el resultado.

La segunda parte del partido decisivo contra la República Democrática del Congo también fue duramente criticada.

Según Abduraimov, Uzbekistán perdió el control del juego tras el descanso. El cuerpo técnico no pudo corregir la situación mediante cambios y ajustes tácticos oportunos.

«El equipo actuó de manera totalmente ineficaz en la segunda parte. El cuerpo técnico no pudo tomar las medidas necesarias para mantener la ventaja en el marcador», añadió.

Abduraimov es partidario de un entrenador local

Azamat Abduraimov expresó abiertamente que es partidario de que un especialista local dirija la selección de Uzbekistán.

Señaló que el problema no es solo el alto salario de Cannavaro. Si un entrenador extranjero famoso aporta nuevos conocimientos, experiencia y un sistema al fútbol del país, el gasto puede entenderse.

El experto citó como ejemplo la gestión de Guus Hiddink en la selección de Rusia.

Hiddink aportó al fútbol ruso no solo resultados, sino también una nueva visión y una gran experiencia. Según Abduraimov, tal impacto aún no se percibe en la gestión de Cannavaro.

Crítica por la ausencia de entrenadores uzbekos en el staff

Otro asunto importante que preocupa a Abduraimov es la ausencia de especialistas locales en el cuerpo técnico de Cannavaro.

En su opinión, cuando llega un entrenador extranjero, los técnicos uzbekos deberían trabajar a su lado para ganar experiencia.

«Ahora mismo no hay ni un solo entrenador uzbeko en el staff de Cannavaro para aprender. ¿Qué legado dejarán Cannavaro y su equipo?», cuestionó Abduraimov.

Esta pregunta indica que la gestión de Cannavaro debe evaluarse no solo por los resultados actuales, sino también por su contribución al futuro del fútbol uzbeko.

Su padre, muy afectado por los resultados

Durante la entrevista, se le preguntó a Azamat Abduraimov sobre la opinión de su padre, la leyenda del fútbol uzbeko Berodir Abduraimov, sobre el Mundial.

Azamat Abduraimov dijo que aún no ha discutido este tema en detalle con su padre, informando que este se encuentra actualmente hospitalizado.

«Por supuesto, siguió los partidos de la selección y sé que está muy apenado por los resultados. Quizás su valoración sobre el juego de Cannavaro y del equipo sea incluso más severa que la mía», afirmó.

Asimismo, recordó que su padre tomó muy mal el fallecimiento de Nikita Simonyan. Para la familia Abduraimov, Simonyan fue un verdadero ejemplo de lealtad y profesionalismo en el fútbol.

Uzbekistán finaliza su primer Mundial con derrotas

Cabe recordar que la selección de Uzbekistán participó por primera vez en su historia en la fase final de la Copa del Mundo.

Los pupilos de Fabio Cannavaro se enfrentaron a Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo en la fase de grupos. El equipo nacional sufrió la derrota en los tres encuentros, quedando fuera de los play-offs.

Según Azamat Abduraimov, un análisis más amplio de la participación en el Mundial podrá realizarse más adelante. Sin embargo, la conclusión inicial es que el nombramiento de Cannavaro no ha aportado hasta ahora una ventaja significativa al equipo nacional.