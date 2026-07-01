México vence a Ecuador y avanza a los octavos de final

En los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, las selecciones nacionales de México y Ecuador se enfrentaron. Los anfitriones lograron una victoria convincente por 2-0 gracias a dos goles marcados en la primera parte, continuando así su camino en el torneo.

México prácticamente decidió el destino del encuentro en los primeros 31 minutos. Los remates precisos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez le dieron al equipo el pase a la siguiente ronda.

Quiñones abrió el marcador

Desde los primeros minutos del partido, México intentó tomar la iniciativa. Los anfitriones controlaron más el balón y ejercieron una presión alta sobre la defensa de Ecuador.

En el minuto 22, los mexicanos convirtieron su superioridad en gol. Julián Quiñones finalizó la jugada con un disparo certero, poniendo a su equipo adelante.

Tras este gol, México no retrocedió y continuó presionando la portería rival.

Jiménez consolidó la ventaja

En el minuto 31, Raúl Jiménez aprovechó un nuevo error en la defensa de Ecuador para poner el marcador 2-0.

El gol del experimentado delantero permitió a México mantener el control del juego. Aunque Ecuador intentó cambiar la situación hasta el final de la primera parte, no logró generar peligro real.

Ecuador intensificó su juego tras el descanso

Al inicio de la segunda parte, el cuerpo técnico de Ecuador realizó varios cambios. Angelo Präciado y Medina ingresaron al campo para intentar aumentar la actividad ofensiva del equipo.

Ecuador comenzó a mover más el balón, pero la defensa de México jugó con seguridad. Los anfitriones no permitieron ocasiones claras al rival y mantuvieron la ventaja en el marcador.

En los últimos minutos del partido, los futbolistas de Ecuador actuaron con nerviosismo. En el minuto 90+5, Piero Hincapié recibió una tarjeta roja, dejando a su equipo con un jugador menos.

¿Quién será el próximo rival de México?

De esta manera, México avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Los anfitriones se enfrentarán en octavos de final al ganador del encuentro entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

En este duelo, México destacó no solo por el resultado, sino también por el control del juego y el aprovechamiento eficiente de las oportunidades creadas.

Copa del Mundo 2026. 1/16 de final

México — Ecuador 2:0

Goles: Julián Quiñones, 22; Raúl Jiménez, 31.

México: Rangel, Sánchez, Vázquez, Montes, Gallardo, Lira, Romo, Mora, Quiñones, Alvarado, Jiménez.

Ecuador: Galíndez, Hincapié, Pacho, Ordóñez, Franco, Caicedo, Vite, Angulo, Yeboah, Valencia, Plata.

Amonestaciones: Alan Franco, Kendry Páez, Moises Caicedo.

Expulsión: Piero Hincapié, 90+5.