Tres partidos decisivos de playoffs hoy en el Mundial 2026

Las fases eliminatorias de la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, están en pleno desarrollo. Hoy, 1 de julio, y en la madrugada del 2 de julio, se disputarán tres encuentros más de los dieciseisavos de final.

La agenda del día incluye los partidos Inglaterra — RD Congo, Bélgica — Senegal y Estados Unidos — Bosnia y Herzegovina. Todos los encuentros se emitirán según la hora de Tashkent.

RD Congo prepara un desafío serio para Inglaterra

El primer encuentro del día comenzará a las 21:00 (hora de Tashkent). La selección de Inglaterra, uno de los favoritos del torneo, se enfrentará a la República Democrática del Congo.

Aunque los ingleses parecen superiores en plantilla y calidad individual, la RD Congo ha destacado por su potencia física, defensa ordenada y contraataques rápidos en el camino a los playoffs.

En el campamento congoleño confían en que pueden provocar la próxima sensación del torneo aprovechando algunos puntos débiles del juego inglés. El ganador de este duelo se enfrentará a México en octavos de final.

No hay margen de error en el duelo Bélgica-Senegal

El encuentro entre las selecciones de Bélgica y Senegal comenzará el 2 de julio a la 01:00 (hora de Tashkent).

Bélgica, habiendo superado la fase de grupos con solvencia, parte como favorita. Sin embargo, el cuerpo técnico de Senegal destacó que afrontan los playoffs como una nueva competición y que han aprendido de sus errores previos.

La selección africana recuperó la confianza tras vencer a Irak por 5-0 después de resultados complicados en el grupo. Por ello, Bélgica puede esperar un partido intenso y con mucha lucha física.

Estados Unidos recibe a Bosnia en casa

El último partido de la jornada será a las 05:00 (hora de Tashkent). La selección de Estados Unidos, uno de los anfitriones, se medirá ante Bosnia y Herzegovina.

Los estadounidenses intentarán aprovechar su campo y el apoyo de su afición. Se espera que Bosnia resista mediante el juego organizado y el despliegue físico propio del fútbol europeo.

Los ganadores de los duelos Estados Unidos — Bosnia y Herzegovina y Bélgica — Senegal se enfrentarán en octavos de final.

Mundial 2026. Partidos de dieciseisavos de final

1 de julio, hora de Tashkent :

21:00 — Inglaterra — RD Congo

Madrugada del 2 de julio :

01:00 — Bélgica — Senegal

05:00 — Estados Unidos — Bosnia y Herzegovina

En la fase de eliminación directa del Mundial, cada error tiene ahora un precio muy alto. El equipo derrotado queda fuera, mientras que el ganador sigue luchando por el trofeo.