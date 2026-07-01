Kylian Mbappe bate el récord del legendario Ronaldo: Francia en cuartos de final

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Kylian Mbappe bate el récord del legendario Ronaldo: Francia en cuartos de final

El delantero de la selección de Francia, Kylian Mbappe, ha escrito una nueva página en la historia de la Copa del Mundo. Al anotar un doblete en el partido de octavos de final contra Suecia, la estrella del Real Madrid logró superar la marca del legendario delantero brasileño Ronaldo. Esta victoria otorga a los franceses el pase a los cuartos de final del torneo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el minuto 45, tras una jugada con Ousmane Dembele, Mbappe dejó atrás al defensa rival Viktor Gyokeres y definió con precisión ante el portero Jacob Widell Zetterstrom. Este fue el noveno gol de Mbappe en las fases eliminatorias de los Mundiales. De este modo, se convierte en el máximo goleador histórico de eliminatorias, superando a los brasileños Leonidas y Ronaldo.

Cifras históricas y lucha por la Bota de Oro

Mbappe siguió demostrando su calidad en la segunda mitad. Después de que Bradley Barcola ampliara la ventaja, Kylian colocó el balón en el ángulo lejano tras un pase de Michael Olise en el minuto 74. Este es su sexto gol en el torneo de 2026, empatando con Lionel Messi en la lucha por la "Bota de Oro".

Según Goal.com, el total de goles de Mbappe en Copas del Mundo ha llegado a 18. Ahora se encuentra a solo un gol del récord de 19 de Lionel Messi, el máximo anotador de todos los tiempos. Para el delantero de 25 años, esta es una cifra fenomenal.

"Sé quién soy y cómo debo jugar, pero esto no es solo un logro mío. Todo el equipo entiende lo que hay que hacer. Hoy comienza un nuevo torneo para nosotros. Jugamos bien, aunque al principio fuimos un poco cautelosos", destacó Mbappe en la entrevista posterior al partido.

Una victoria dedicada a Didier Deschamps

Tras sus goles, Mbappe corrió hacia el banquillo para abrazar al seleccionador Didier Deschamps. Estos momentos fueron emocionalmente muy significativos para el equipo, ya que Deschamps se había perdido el último partido de la fase de grupos debido al fallecimiento de su madre. Este gesto del capitán expresó la unidad del grupo y el respeto infinito hacia el entrenador.

"Él sabe que nunca estará solo con nosotros, siempre lo apoyaremos", dijo Mbappe sobre el técnico. Deschamps, por su parte, se mostró agradecido por la actitud de sus jugadores y afirmó que continuará cumpliendo la gran misión junto al equipo.

La selección de Francia sigue siendo uno de los principales favoritos en la siguiente fase. La forma deportiva de Mbappe y el alto espíritu colectivo aumentan las posibilidades de los "Bleus" de defender su título de campeones. Los aficionados al fútbol de Uzbekistán también siguen con gran interés este gran torneo y los récords de Mbappe.

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