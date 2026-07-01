Mundial 2026: pronósticos precisos para los tres partidos de playoffs de hoy

Se disputarán otros tres encuentros cruciales en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Inglaterra se enfrentará a la RD Congo, Bélgica contra Senegal, y Estados Unidos, uno de los anfitriones, luchará contra Bosnia y Herzegovina por el pase a la siguiente fase.

Sobre el papel, hay un favorito en cada uno de los tres emparejamientos. Sin embargo, en los playoffs, un solo error puede terminar todo un mundial; Alemania y Países Bajos ya lo recordaron de la manera más dura.

Inglaterra — RD Congo: no será fácil para el favorito

Inglaterra es considerada la clara favorita para este encuentro. El modelo de Opta estima la probabilidad de victoria inglesa en el tiempo reglamentario en un 73,9%. No obstante, la defensa organizada de la RD Congo podría representar un problema serio para el equipo de Thomas Tuchel.

Los pupilos de Sébastien Desabre han utilizado principalmente un esquema 5-3-2 en el torneo, intentando mantener a los rivales lejos de su área. Los congoleños solo han concedido dos goles en total en sus partidos contra Portugal, Colombia y Dinamarca.

En las filas de Inglaterra, Reece James y Jarell Quansah no jugarán por lesión. Declan Rice regresa a la convocatoria y Bukayo Saka está listo para participar en el encuentro.

Se espera que la RD Congo defienda inicialmente profundo y salga al contraataque a través de Yoane Wissa y extremos veloces. Si Inglaterra no marca el primer gol pronto, el partido podría mantenerse cerrado durante mucho tiempo.

Pronóstico: Inglaterra — RD Congo 2:0

Ganador probable: Inglaterra

Nivel de confianza: 75 por ciento

Apuesta adicional: habrá menos de 3,5 goles en el encuentro.

Bélgica — Senegal: el duelo más equilibrado del día

En este partido Bélgica es favorita, pero la diferencia entre los equipos no es tan grande como en la primera pareja. Algunas cuotas de apuestas sitúan la probabilidad de victoria belga en el tiempo reglamentario alrededor del 45–46%.

Bélgica terminó la fase de grupos con una contundente victoria 5:1 sobre Nueva Zelanda. Rudi Garcia cuenta con casi todo su plantel, con el regreso de Jeremy Doku y Zeno Debast.

Senegal perdió en el grupo contra Francia y Noruega, pero logró el pase a los playoffs tras aplastar a Irak 5:0 en el partido decisivo. El equipo africano jugará sin su portero titular Edouard Mendy.

Los rápidos contraataques y la superioridad física de Senegal podrían dificultar las cosas a los líderes más veteranos de Bélgica. A pesar de ello, es probable que la calidad individual de jugadores como Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Leandro Trossard sea el factor decisivo.

Pronóstico: Bélgica — Senegal 2:1

Ganador probable: Bélgica

Nivel de confianza: 58 por ciento

Apuesta adicional: ambos equipos marcarán.

EE. UU. — Bosnia: gran oportunidad para los anfitriones

La selección de Estados Unidos es considerada la clara favorita en el duelo contra Bosnia y Herzegovina. Las cuotas de las casas de apuestas estiman la probabilidad de victoria del anfitrión en el tiempo reglamentario en aproximadamente un 73%.

Los estadounidenses terminaron primeros de grupo y cuentan con el apoyo de su afición local. El arma principal del equipo es la creatividad de Christian Pulisic y el despliegue por las bandas de Sergino Dest y Antony Robinson.

Bosnia suele defender en un esquema compacto 4-4-2, enfatizando los contraataques y el juego aéreo. Edin Dzeko y Ermedin Demirovic pueden ser peligrosos en el área rival, pero el equipo no ha mostrado consistencia goleadora durante el torneo.

Se espera que EE. UU. tenga la mayor posesión del balón. Si Bosnia resiste la presión inicial, el partido se intensificará, pero la velocidad y la profundidad de plantilla de los anfitriones deberían darles la ventaja final.

Pronóstico: EE. UU. — Bosnia y Herzegovina 2:1

Ganador probable: EE. UU.

Nivel de confianza: 72 por ciento

Apuesta adicional: EE. UU. marcará el primer gol.

Pronóstico general del día

Las opciones más seguras son el pase a la siguiente ronda de Inglaterra y EE. UU. El duelo Bélgica — Senegal es el emparejamiento más complejo del día y donde podría darse el resultado más inesperado.

Resultados esperados:

Inglaterra — RD Congo — 2:0

Bélgica — Senegal — 2:1

EE. UU. — Bosnia y Herzegovina — 2:1

Según los pronósticos, Inglaterra, Bélgica y EE. UU. avanzarán a octavos de final. Pero el fútbol escribe su propio guion, y a veces el autor resulta ser un troll muy cruel.