El Borussia Mönchengladbach está seriamente interesado en Jahongir O‘rozov

Aunque la participación de la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026 terminó en la fase de grupos, el juego de algunos futbolistas llamó la atención de los clubes europeos.

Uno de los jóvenes defensores que demostró su potencial en el Mundial fue Jahongir O‘rozov. Según la prestigiosa publicación alemana Kicker, el Borussia Mönchengladbach está interesado en el jugador del Dinamo.

O‘rozov, uno de los candidatos seguidos por el Borussia

La noticia de Kicker señala que el defensa central de 22 años es uno de los futbolistas vinculados al club de Mönchengladbach. Por ahora, no hay información sobre una oferta oficial o un acuerdo entre las partes. Por lo tanto, es más correcto valorar esta noticia como un interés serio del club y no como un traspaso finalizado.

El Borussia planea reforzar su línea defensiva central antes de la nueva temporada. El club alemán está estudiando futbolistas jóvenes, físicamente fuertes y polivalentes en defensa que puedan desarrollarse en el futuro.

Con una estatura de 190 centímetros y zurdo, O‘rozov es visto como un candidato que encaja en estos requisitos. Transfermarkt indica que su posición principal es la de defensa central.

El Mundial puede abrir las puertas a Europa

La selección de Uzbekistán no logró los resultados esperados en los encuentros contra Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo. Sin embargo, el Mundial se convirtió en una oportunidad para que los jóvenes futbolistas se mostraran a nivel internacional.

Jahongir O‘rozov destacó en los partidos disputados con la selección por su lucha física, su juego aéreo y sus transiciones de defensa a ataque.

Para los scouts de las ligas top, la Copa del Mundo es una gran vitrina. Unos pocos partidos sólidos pueden cambiar drásticamente la posición de un jugador en el mercado de transferencias. La noticia vinculada a O‘rozov podría ser uno de los primeros resultados de este proceso.

Del Bunyodkor hasta Turquía

Jahongir O‘rozov es producto de la escuela de fútbol del Bunyodkor. Tras destacar en el primer equipo del club de la capital, pasó al club turco Eyupspor en 2023.

En los datos de la Federación Turca de Fútbol se indica que su contrato con el Eyupspor comenzó en agosto de 2023 y posteriormente fue rescindido por mutuo acuerdo.

El futbolista jugó cedido en el Dinamo de Samarcanda en 2024. Posteriormente, se incorporó de forma permanente a la plantilla del club.

Según Transfermarkt, O‘rozov es jugador plenamente titular del Dinamo desde el 25 de febrero de 2025. Su contrato actual vence el 31 de diciembre de 2027.

También destacó en la selección

Jahongir O‘rozov también ha jugado en diversas categorías inferiores de la selección de Uzbekistán. Tras ganar experiencia en torneos internacionales juveniles, fue convocado al equipo nacional absoluto.

En la base de datos de Transfermarkt figura que el defensa ha disputado seis partidos con la selección absoluta de Uzbekistán y ha marcado un gol.

Que Fabio Cannavaro le diera la oportunidad al joven futbolista en el Mundial podría iniciar una nueva etapa en su carrera. El interés de un club de la Bundesliga tras el Mundial demuestra que esta decisión no fue en vano.

Valor del futbolista: 600 mil euros

El portal Transfermarkt valora el precio de transferencia actual de Jahongir O‘rozov en 600 mil euros. Su valor de mercado fue actualizado por última vez el 13 de mayo de 2026.

Sin embargo, la participación en el Mundial y el interés de los clubes europeos podrían elevar el precio real del traspaso. El hecho de tener contrato con el Dinamo hasta finales de 2027 otorga al club de Samarcanda una posición cómoda en las negociaciones.

Si el Borussia convierte su interés en una oferta oficial, es probable que la suma del traspaso sea superior a la valoración de Transfermarkt.

La Bundesliga sería un gran paso para O‘rozov

El traspaso al Borussia Mönchengladbach podría ser el paso más grande en la carrera de Jahongir O‘rozov.

La liga alemana se caracteriza por su alta velocidad, fuerte lucha física y gran atención al desarrollo de jóvenes futbolistas. Este entorno podría ayudar al defensa uzbeko a crecer aún más táctica y técnicamente.

Al mismo tiempo, adaptarse a Europa, competir por un puesto en el once titular y aceptar las nuevas exigencias del fútbol no será fácil. Para O‘rozov, más que el traspaso en sí, será importante tener minutos de juego regulares.

Por ahora no hay noticias sobre negociaciones u ofertas oficiales. Pero el hecho de que el nombre de Jahongir O‘rozov haya sido mencionado en una publicación prestigiosa como Kicker significa que sus acciones en el Mundial no han pasado desapercibidas.

La participación de Uzbekistán en el Mundial terminó, pero para algunos futbolistas, el nuevo camino hacia Europa podría estar empezando ahora.