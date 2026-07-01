Lamine Yamal: «Francia no es más fuerte que nosotros, ganaremos el Mundial»

Lamine Yamal, la joven estrella de la selección española y del FC Barcelona, ha manifestado sus firmes objetivos antes del próximo Mundial. El talentoso delantero ha valorado positivamente las capacidades de la selección española, subrayando que su equipo es capaz de vencer a cualquier rival. Según él, la «Furia Roja» es actualmente uno de los equipos más fuertes del mundo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, Yamal afirmó que no teme a la selección de Francia, vista como uno de los principales rivales de España. Recordó que los pupilos de Didier Deschamps no son superiores a España y que los enfrentamientos directos lo han demostrado. El joven prodigio confía plenamente en conquistar la victoria en el mundial que se celebrará en América del Norte.

Rivalidad con Francia y superioridad de España

En su entrevista, Yamal se refirió al ruido en torno a la selección francesa, asegurando que no la considera un equipo imbatible. «Ningún equipo es imbatible. Francia no es mejor que nosotros; no han podido ganarnos desde la Eurocopa. Ahora mismo nadie está por delante de nosotros y no hay un favorito claro», destacó el futbolista.

Cabe recordar que España venció precisamente a la Francia liderada por Kylian Mbappe en las semifinales de la Euro 2024. Yamal citó esta victoria como ejemplo de que España puede rendir dignamente contra cualquier plantilla estrellada. Según sus palabras, una vez comience el torneo, tendrá un solo objetivo en mente: levantar la copa.

Sentimientos de victoria y carácter firme

Además de su habilidad en el campo, Lamine Yamal destaca por su frialdad. Afirmó que, incluso si ganara el Mundial, no derramaría lágrimas y sería capaz de controlar sus emociones. El futbolista admitió que solo se deja llevar por la emoción cuando se lesiona o cuando ve llorar a su madre.

«Nunca me pongo demasiado nervioso ni lloro. Solo he llorado cuando he visto las lágrimas de mi madre. Incluso si ganamos el Mundial, es seguro que no lloraré, es imposible», dice el delantero de 18 años. Asimismo, al responder sobre cómo celebraría la victoria, añadió que no se haría tatuajes debido a sus creencias religiosas.

La selección española se está formando con representantes de una nueva generación bajo la dirección de Luis de la Fuente. La presencia de futbolistas jóvenes y seguros como Yamal sirve de base para los éxitos futuros del equipo. Actualmente, la comunidad futbolística espera con gran interés ver hasta qué punto se cumplen las audaces predicciones de Yamal.