El Milan ficha al extremo del Estrasburgo Diego Moreira

El Milan continúa activo en el mercado de fichajes y vuelve a reforzar su plantilla con un joven talento. Según Goal.com, el gigante italiano anunció oficialmente el fichaje del extremo del Estrasburgo Diego Moreira y ambas partes firmaron un contrato de larga duración. Sobre ello, Goal.com informa .

El joven futbolista, internacional belga de origen portugués, llegó a Milán en los últimos días y superó con éxito el reconocimiento médico. Después, todos los trámites oficiales se completaron en la sede de Casa Milan. El acuerdo se considera un paso importante, tanto desde el punto de vista financiero como deportivo, dentro de los planes de futuro del club.

Un contrato de larga duración y un número legendario

Según el comunicado oficial, Diego Moreira firmó con el Milan un contrato de larga duración hasta el 30 de junio de 2031. El extremo lucirá con los rossoneri el famoso dorsal 22, que llevó la leyenda del club Kaká. Esto demuestra la gran confianza que la directiva y el cuerpo técnico depositan en el joven futbolista.

Cabe recordar que Diego Moreira nació el 6 de agosto de 2004 en Lieja, Bélgica. Se formó en las academias del Standard de Lieja y del Benfica. Con el equipo juvenil del club portugués, ganó la UEFA Youth League y la Copa Intercontinental Sub-20 durante la temporada 2021-22.

Una trayectoria destacada y experiencia internacional

A lo largo de su carrera, el extremo ya ha jugado en varios grandes clubes. En el verano de 2023 fichó por el Chelsea y debutó con el conjunto londinense. También jugó en el Olympique de Lyon y el Estrasburgo, convirtiéndose en uno de los jóvenes más prometedores de la Ligue 1. Su velocidad, técnica y versatilidad táctica no pasaron desapercibidas para los ojeadores del Milan.

En el ámbito internacional, Moreira comenzó jugando con las selecciones juveniles de Portugal, pero desde 2025 representa a la selección de Bélgica. Participó en los partidos de clasificación para el Mundial 2026 y ya logró consolidar su lugar en el combinado nacional. Los aficionados del Milan tienen grandes expectativas con el nuevo fichaje, que debería aportar una fuerte competencia en la línea ofensiva del equipo.