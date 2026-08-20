Gwyneth Paltrow organiza una cena privada en honor de Sam Altman

Según Puck, la actriz y empresaria de Hollywood Gwyneth Paltrow planea organizar una cena privada para homenajear a Sam Altman, una de las principales figuras de la inteligencia artificial y director de OpenAI. El evento tendría lugar el 29 de agosto en la casa de la actriz en los Hamptons y reuniría únicamente a un grupo reducido de invitados. Sobre este tema, Techcrunch.com informa .

Según la información disponible, la velada se celebrará a puerta cerrada para los medios, bajo la modalidad «off-the-record». Gwyneth Paltrow es conocida no solo como una estrella del cine, sino también como fundadora de la marca de bienestar Goop y como inversora activa de capital riesgo. A través del fondo Kinship Ventures, que cofundó con Moj Mahdara en 2021, invierte en start-up tecnológicas.

Inteligencia artificial y capital riesgo

Según los datos de la Securities and Exchange Commission (SEC), el fondo cofundado por Paltrow invirtió ya en 2023 en OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. Kinship Ventures también apoya otros proyectos avanzados de AI, como la herramienta de programación Lovable y la plataforma de marketing basada en inteligencia artificial Nectar Social.

En los últimos años, la actriz de Hollywood ha mostrado abiertamente su interés por las tecnologías de inteligencia artificial. En varias ocasiones ha señalado que utiliza activamente herramientas modernas de AI para gestionar su empresa Goop. Además, el hecho de que su proyecto Goop Kitchen haya alquilado un espacio en la sede de Anthropic en San Francisco demuestra que los vínculos entre ambos sectores son cada vez más estrechos.

Cambios de personal y relaciones

El acercamiento entre los gigantes tecnológicos y la élite de Hollywood no se limita a estos eventos. A principios de este año, OpenAI incorporó a Charles Porch, descrito por Vanity Fair como el «susurrador de las celebridades». Esta política de contratación y la futura cena indican que la dirección de OpenAI pretende ampliar aún más sus vínculos con los círculos culturales y mediáticos de Estados Unidos.

Por ahora, ni Goop ni los representantes de OpenAI han ofrecido comentarios oficiales sobre este encuentro privado. Aun así, la reunión entre uno de los líderes más influyentes del mundo tecnológico y una figura destacada del mundo del espectáculo está despertando gran interés en la comunidad tecnológica.