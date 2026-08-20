Barcelona inicia una ofensiva seria por el fichaje de Lautaro Martínez

El club español Barcelona ha fijado su atención en Lautaro Martínez, capitán del Inter italiano, como principal objetivo para reforzar su línea ofensiva en las últimas semanas del mercado de fichajes. Este movimiento podría marcar un punto de inflexión importante para el conjunto catalán durante el mercado de verano, después de que el equipo no lograra incorporar a otro delantero. Sobre ello, Goal.com informa .

Según Goal.com y el reconocido insider Gerard Romero, la directiva del Barcelona intentó fichar durante el verano al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, pero recibió una negativa del club capitalino. Después, la dirección deportiva blaugrana estudió otras opciones y señaló al atacante del Inter Lautaro Martínez como su objetivo número uno.

Una reunión secreta en Madrid

Recientemente se habría celebrado una reunión en Madrid entre el director deportivo del Barcelona, Deco, y el agente del delantero argentino, Alexandro Camaño. Durante las conversaciones, los representantes del futbolista habrían mostrado una actitud positiva ante un posible traspaso al club catalán.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, y la directiva entienden perfectamente que el equipo necesita un delantero centro competitivo, móvil y dinámico. Tras frustrarse el fichaje de Julián Álvarez, toda la atención se ha centrado en Lautaro, internacional argentino.

El Inter y las condiciones del traspaso

Sin embargo, estas negociaciones no serán fáciles para el Barcelona. El Inter no tiene intención de vender a su capitán y, al igual que el Atlético de Madrid no permitió la salida de su jugador, el club milanés se prepara para unas conversaciones complicadas.

En su última renovación, Lautaro Martínez y el Inter eliminaron la cláusula de rescisión de 120 millones de euros, que solo estaba vigente durante un periodo determinado. Por ello, cualquier club que quiera fichar al jugador tendrá que llegar a un acuerdo directamente con la directiva del club italiano.

Todo dependerá de la cantidad ofrecida. Si el Barcelona recibe una propuesta muy elevada, muy por encima del valor de mercado del jugador, los representantes del fondo que financia al club podrían estudiarla. No obstante, la gestión deportiva italiana no planea dejar salir a su capitán por ahora.