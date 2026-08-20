Diego Moreira se convierte oficialmente en jugador del AC Milan

El AC Milan continúa activo en el mercado de fichajes y ha incorporado al talentoso extremo Diego Moreira, procedente del Strasbourg. El club lo anunció en su página oficial y destacó también la importancia económica de la operación. Goal.com informa de ello.

El futbolista llegó a Milán, superó con éxito el reconocimiento médico y firmó su contrato. Para formalizar el traspaso, el agente Jorge Mendes pasó más de seis horas en Casa Milan, una señal de que la colaboración entre las partes se está fortaleciendo.

Un contrato de larga duración y un número legendario

El acuerdo entre el AC Milan y el jugador se extiende hasta el 30 de junio de 2031. Además, el nuevo futbolista llevará el número 22, convertido en legendario por Kaká, una figura imborrable en la historia del club. Diego Moreira expresó su emoción y no ocultó que aún le cuesta creer lo que está sucediendo.

Nacido el 6 de agosto de 2004 en Lieja, Bélgica, Diego Moreira pasó por las academias de varios clubes reconocidos durante su formación. Adquirió experiencia en el Standard de Lieja y el Benfica. Con el equipo juvenil del Benfica, ganó la UEFA Youth League y la Copa Intercontinental Sub-20 en la temporada 2021-22.

Una amplia experiencia por Europa

El extremo debutó con el Benfica en las rondas de clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA y en el verano de 2023 fichó por el Chelsea. El 30 de agosto de ese año disputó su primer partido con el primer equipo londinense, en un encuentro de la Copa de la Liga contra el Wimbledon. También defendió los colores del Olympique Lyonnais durante la temporada 2023-24.

Traspasado de forma permanente al Strasbourg en el verano de 2024, el futbolista destacó en Francia por su velocidad, técnica y versatilidad táctica, convirtiéndose en uno de los jóvenes más brillantes del campeonato. Sus actuaciones en Strasbourg llamaron la atención de los ojeadores del Milan.

Sus primeros pasos en el fútbol internacional

A nivel internacional, Diego Moreira representó inicialmente a las selecciones juveniles de Portugal, incluida la Sub-21, y participó en el Campeonato Europeo juvenil de 2023. Sin embargo, desde 2025 eligió jugar con la selección de Bélgica y disputó las eliminatorias del Mundial 2026, así como la fase final del torneo.