El miércoles por la noche, el Barcelona puso fin a su tradicional preparación de pretemporada con un partido contra el club egipcio Al-Ahly, correspondiente al Trofeo Joan Gamper. Tras un encuentro emocionante y disputado en el Spotify Camp Nou, los catalanes se impusieron por 2-1. El partido no solo mostró el estado del equipo antes de la nueva temporada, sino que también provocó un intenso debate en la prensa española. Goal.com informa .

Según informó Mundo Deportivo, pese a la victoria, el Barcelona ofreció un rendimiento muy inferior a su nivel habitual. El juego del conjunto local fue criticado y el diario tituló: «Lejos de su nivel habitual, el Barcelona comienza la temporada en casa». Los especialistas consideran que el equipo aún está lejos del ritmo de juego que debe mostrar bajo las órdenes del técnico alemán Hansi Flick.

Los protagonistas del partido y los jugadores criticados

La prensa catalana mostró su descontento con la actuación de varios futbolistas importantes. En particular, el joven talento Lamine Yamal fue poco eficaz durante la primera parte, mientras que el lateral francés Jules Koundé también demostró estar lejos de su mejor forma. Aun así, algunos jugadores de la línea ofensiva lograron ofrecer una imagen positiva.

La atención principal y las valoraciones positivas se centraron en el delantero egipcio Hamza Abdelkarim y el brasileño Raphinha. Ambos marcaron y contribuyeron de forma decisiva a la victoria de su equipo. Hamza Abdelkarim destacó especialmente con tres disparos a puerta y fue reconocido como el jugador más eficaz sobre el césped.

El regreso al Spotify Camp Nou

El partido también tuvo una importancia especial para el Barcelona: tras un descanso de aproximadamente dos meses y medio, el equipo regresó a su estadio, el Spotify Camp Nou. Su último encuentro en este escenario se había disputado en mayo del año pasado, al término de la temporada de La Liga.

Aunque el resultado fue positivo, la calidad del juego demostró que el cuerpo técnico aún tiene numerosas tareas por resolver. Los jugadores de Hansi Flick deberán recuperar el ritmo y corregir sus errores antes de los próximos partidos oficiales. Los aficionados esperan ver una versión mucho más brillante de su equipo en la nueva temporada.