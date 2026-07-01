Una de las figuras legendarias del fútbol, George Weah, ganador del Balón de Oro en 1995, expresó su opinión sobre las discusiones en torno a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, considerados actualmente como algunos de los mejores jugadores del mundo. Según él, todavía existe una diferencia abismal entre el delantero del Real Madrid y la joven estrella del FC Barcelona. Así lo informa el portal Goal.com.

Weah presenció en directo el encuentro entre Francia y Suecia en el MetLife Stadium, en el estado de Nueva Jersey, EE. UU. En este partido, Kylian Mbappé anotó un doblete, asegurando la victoria de su equipo por 3-0. Según Goal.com, el exfutbolista liberiano no ocultó su asombro ante el juego de Mbappé.

"Mbappé es un fenómeno. Es realmente un jugador muy fuerte y un goleador increíble. Por ahora, nadie puede compararse con él", destacó el exdelantero del AC Milan y el PSG en una entrevista con el canal español El Chiringuito.

La diferencia entre la experiencia y la juventud

Recientemente, la comunidad futbolística ha valorado positivamente el talento de Lamine Yamal, de 18 años, quien brilla en el FC Barcelona. Sin embargo, George Weah afirmó que aún es demasiado pronto para poner al joven prodigio al mismo nivel que el experimentado Mbappé. Según sus palabras, Yamal todavía está en etapa de crecimiento y formación.

"Lamine Yamal es todavía un niño muy joven. Es incorrecto compararlo con Mbappé. Kylian ya es un fenómeno consolidado, mientras que Lamine apenas está encontrando su camino. Le deseo mucha suerte, pero todos saben que Mbappé está actualmente en un nivel mucho más alto", añadió Weah.

Mbappé lidera actualmente la carrera de goleadores en el Mundial 2026. Con 6 goles anotados, compite con Lionel Messi por la Bota de Oro. En el partido contra Suecia, podría haber logrado un hat-trick, pero uno de sus disparos golpeó el poste y otro fue anulado por fuera de juego.

A las puertas de récords históricos

Kylian Mbappé ha elevado su cuenta de goles en los Mundiales a 18. Queda a solo un gol de Lionel Messi, el máximo goleador de la historia del torneo. El delantero de 27 años se diferencia de jóvenes estrellas como Yamal por su consistencia y alta efectividad.

Esta rivalidad también es interesante para los aficionados uzbekos, ya que Mbappé y Yamal no solo representan a sus selecciones, sino que defienden al Real Madrid y al FC Barcelona, rivales acérrimos en la liga española. Las palabras de Weah actúan como una llamada de atención sobre la valoración excesiva de los jóvenes talentos.