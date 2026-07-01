Chelsea realiza su primer gran fichaje en la era de Xabi Alonso

El club londinense del Chelsea ha dado un paso importante en el refuerzo de su plantilla. El equipo ha anunciado oficialmente el fichaje del defensa de la selección italiana Marco Palestra . Este traspaso representa la primera compra importante en "Stamford Bridge" para el nuevo entrenador Xabi Alonso y refleja las ambiciones futuras del club. Así lo informa Goal.com.

Según Goal.com, los londinenses pagarán 47 millones de libras esterlinas (aproximadamente 55 millones de euros) al club de la Atalanta por el talentoso defensa de 21 años. Las negociaciones se aceleraron con la llegada de Xabi Alonso al equipo y concluyeron positivamente en poco tiempo, lo que demuestra la disposición de la directiva para apoyar la visión táctica del nuevo técnico.

Detalles del contrato y competencia

El reconocido insiderinformó que la suma del traspaso es de 43 millones de libras, pudiendo subir hasta los 47 millones con diversos bonos. Se ha firmado un contrato a largo plazo de 6 años con Marco Palestra, que incluye una cláusula de extensión por un año más. Se espera que el jugador se incorpore al equipo antes de la temporada 2026/27.

Cabe destacar que, en la carrera por este fichaje, Chelsea logró dejar atrás al club italiano del Inter . Los milaneses eran considerados los favoritos para conseguir al defensa, pero la actividad de último momento del club londinense cambió completamente la situación.

¿Por qué Palestra eligió al Chelsea?

Tras pasar la temporada pasada cedido en ely ser nombrado el mejor defensa de la Serie A, Palestra explicó su decisión así: "Muchas cosas me convencieron de venir aquí,es uno de los mejores clubes del mundo. La oportunidad de trabajar con Xabi Alonso fue el factor decisivo. Me explicó el fútbol que quiere jugar y es muy emocionante".

Palestra destaca por su polivalencia en el campo. Puede actuar tanto como lateral tradicional como carrilero. La temporada pasada disputó 37 partidos en la liga italiana, captando la atención de los grandes scouts por su solidez defensiva y actividad ofensiva. Además, a principios de 2026, debutó con la selección nacional de Italia.

Este traspaso Chelsea es parte de un plan de renovación profunda de la plantilla tras una temporada pasada infeliz. La captación de jugadores jóvenes y talentosos indica que se está formando un equipo nuevo y dinámico bajo el mando de Xabi Alonso.