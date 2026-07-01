Ya no hace falta cajero: se lanzan cajas de autoservicio que aceptan efectivo en Rusia

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Ya no hace falta cajero: se lanzan cajas de autoservicio que aceptan efectivo en Rusia

Perekryostok, una de las mayores cadenas comerciales de Rusia (parte de X5 Group), está implementando una nueva solución tecnológica en el sector minorista. Ahora, los clientes podrán realizar pagos en las cajas de autoservicio no solo con tarjetas bancarias, sino también en efectivo. Esta novedad amplía la posibilidad de realizar compras de forma totalmente autónoma sin recurrir a un cajero. Así lo informa ixbt.com.

Según informa la publicación ixbt.com, la nueva tecnología se está probando actualmente en un supermercado ubicado en el centro comercial «Megapolis» de Moscú. El sistema está equipado con un dispositivo especial de aceptación de efectivo integrado en la caja de autoservicio, lo que hace que el proceso de pago sea más flexible y rápido para los compradores.

Sinergia entre el sistema digital y el efectivo

El proceso de pago es muy sencillo: una vez que el cliente escanea los productos, selecciona el método de pago en efectivo en la pantalla. A continuación, introduce los billetes y monedas en el dispositivo especial. El sistema calcula automáticamente el monto ingresado, deduce el importe de la compra, devuelve el cambio y emite el recibo.

Esta tecnología crea una comodidad especial para los clientes que prefieren el efectivo sobre los pagos digitales, pero que no quieren hacer cola. Los especialistas de X5 Group señalan que esta solución ayuda a reducir la congestión en las tiendas y a optimizar la carga de trabajo del personal.

Planes futuros y expansión

En este momento, la dirección de Perekryostok está analizando los resultados de la fase de prueba. Si las conclusiones iniciales son positivas, se planea implementar esta tecnología a gran escala en toda la red. La empresa tiene como objetivo equipar al menos 300 supermercados al año con estas cajas modernas.

En el mercado de Uzbekistán, las cajas de autoservicio también se han popularizado en los últimos años, aunque la mayoría solo funciona con tarjetas bancarias (Uzcard, Humo, Visa). Esta experiencia del mercado ruso podría servir de modelo para los grandes minoristas de nuestra región en el futuro, ya que el uso de efectivo sigue siendo elevado.

En conclusión, el sector minorista se automatiza cada vez más, buscando reducir el factor humano. Las cajas que aceptan efectivo actúan como un «puente» entre los métodos de pago tradicionales y los servicios digitales modernos.

TecnologíaRetailX5 GroupEfectivoInnovación
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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