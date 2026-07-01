Meta planea alquilar su infraestructura de inteligencia artificial

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Meta planea alquilar su infraestructura de inteligencia artificial

La corporación Meta, liderada por Mark Zuckerberg, ha encontrado una nueva forma de recuperar las inversiones de miles de millones de dólares destinadas al desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial (AI). Según informa Bloomberg, la empresa planea lanzar un negocio de infraestructura cloud para vender la potencia de cálculo de sus enormes centros de datos a otras organizaciones. Este paso convertiría a Meta en un competidor directo de gigantes del mercado como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud y Microsoft Azure. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

En el marco de esta nueva iniciativa, Meta pretende vender no solo el acceso a sus modelos abiertos como Llama, sino también a sus modelos cerrados, como el recientemente presentado Muse Spark, y a recursos de cálculo bruto. Se dice que este proyecto se denomina internamente Meta Compute. El equipo liderado por Santosh Janardhan, jefe de la división de infraestructura, está trabajando en el desarrollo de esta nueva dirección.

Nueva tendencia en el mercado: la carrera de los centros de datos

Esta decisión de Meta se asemeja a la estrategia de otros grandes actores del sector, especialmente los proyectos SpaceX y xAI de Elon Musk. A principios de mayo, SpaceX firmó un acuerdo para alquilar toda la potencia de cálculo de su centro de datos Colossus 1 a la empresa Anthropic. Esto demuestra que, en la carrera de la AI, la victoria podría pertenecer no solo a quienes creen los mejores modelos, sino también a quienes posean la infraestructura técnica más potente.

Actualmente, Meta ha asignado 182,9 mil millones de dólares para expandir su infraestructura de AI. La empresa está llevando a cabo proyectos masivos en los estados de Luisiana y Ohio, EE. UU. En particular, el centro de datos de Ohio es comparable en tamaño a la isla de Manhattan y se espera que entre en funcionamiento a finales de este año. Tales recursos serían suficientes no solo para satisfacer las necesidades internas, sino también para atender a clientes externos.

Eficiencia de las inversiones y preocupaciones

Los expertos consideran que este paso de Meta es lógico. A diferencia de competidores como Google u OpenAI, Meta aún no ha anunciado oficialmente que esté obteniendo ingresos directos masivos de sus servicios de AI. La empresa se había centrado más en la optimización interna y en los modelos de código abierto. El lanzamiento de servicios de cloud computing permitiría recuperar los gastos realizados más rápidamente.

Sin embargo, también existen ciertas preocupaciones entre los analistas del sector. Algunos escépticos opinan que se está formando una "burbuja económica" alrededor de la infraestructura de inteligencia artificial. Advierten que inversiones de billones de dólares podrían no justificarse y que la demanda de chips, que quedan obsoletos rápidamente, podría caer inesperadamente. A pesar de ello, Zuckerberg destacó en una declaración de mayo que el negocio del cloud computing es una "opción que definitivamente debe considerarse" para Meta.

Estos cambios globales también son significativos para Uzbekistán y la región de Asia Central. La entrada de gigantes como Meta en el mercado cloud podría conducir a una reducción de los precios de la potencia de cálculo y a la aparición de una infraestructura de AI más accesible para las startups locales. Aunque Meta se ha negado hasta ahora a dar comentarios oficiales sobre esta información, las acciones de la empresa indican que estamos en el umbral de una nueva era tecnológica.

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Abror Shuhratov
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