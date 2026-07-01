Arsenal dispuesto a pagar 130 millones de libras por la estrella del Aston Villa, Morgan Rogers

El mercado de fichajes de la Premier League entra en una fase intensa. Una de las noticias más impactantes gira en torno a Morgan Rogers, la figura del Aston Villa. Según los informes, el Arsenal está dando pasos firmes para incorporar a este talentoso delantero. Este traspaso acapara la atención no solo por la calidad del jugador, sino también por su precio astronómico. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con GOAL, el exdelantero del Aston Villa, Tony Cascarino, expresó su descontento con la situación. En su opinión, las reglas del fútbol moderno, especialmente las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR), dan ventaja a los clubes ricos y obligan a los equipos en crecimiento a vender a sus estrellas. Cascarino considera que "los grandes jugadores siempre han pasado a clubes más fuertes, pero la situación actual es un poco extraña".

Restricciones financieras y precio de transferencia

Aunque los propietarios del Aston Villa, V Sports, están dispuestos a invertir mucho en el club, el cuerpo técnico liderado por Unai Emery se encuentra en una situación difícil debido a las restricciones financieras. El club podría verse obligado a desprenderse de sus mejores jugadores para mantener su balance y no infringir las reglas. Este factor abre la puerta al Arsenal, aunque los de Birmingham no quieren dejar salir a su estrella a bajo precio.

El Aston Villa ha fijado un precio de 130 millones de libras (unos 172 millones de dólares) por Morgan Rogers, de 23 años. Esta cifra podría convertirlo en uno de los traspasos más caros en la historia de la Premier League. Rogers se ha convertido en un líder indiscutible al marcar 14 goles en cada una de las dos últimas temporadas y actualmente participa en la Copa del Mundo con la selección de Inglaterra.

La brecha entre clubes

Tony Cascarino destacó que el poder financiero de gigantes como el Arsenal pone en aprietos a otros clubes. Según él, el año pasado el Arsenal generó cerca de 770 millones de libras, lo que les permite ser muy agresivos en el mercado. El Aston Villa, a pesar de haberse clasificado para la Champions League y haber ganado la Europa League, sigue obligado a vender a sus estrellas para cuadrar el presupuesto.

Si este traspaso se concreta, el Arsenal fortalecerá significativamente su línea de ataque. La versatilidad de Morgan Rogers y su capacidad para jugar en varias posiciones encajan perfectamente en el sistema de Mikel Arteta. Sin embargo, para los aficionados del Aston Villa, ver cómo su canterano y símbolo del equipo se marcha a un rival será una pérdida enorme.

En conclusión, el futuro de Morgan Rogers se decidirá en las próximas semanas. Si el Arsenal acepta pagar la cantidad solicitada, este fichaje no solo confirmará las ambiciones de título del club londinense, sino que también intensificará los debates sobre la desigualdad económica en la Premier League. Por ahora, el jugador mantiene su atención en los partidos con su selección.