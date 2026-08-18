Encuentran un video de AirPods con cámara en una actualización de macOS

Apple estaría preparando sus próximos productos, incluidos unos auriculares AirPods con cámara integrada. Según MacRumors, entre el código de la última actualización de macOS se encontró un video específico relacionado con este dispositivo. El hallazgo ha despertado gran interés en el mundo tecnológico y apunta a que la presentación de los nuevos auriculares podría estar cerca. Techcrunch.com informa de ello.

El video muestra a un hombre sosteniendo un libro y conversando con el asistente Siri mediante información visual. La narración destaca que la función Visual Intelligence permite analizar el entorno y guardar elementos interesantes. Esta capacidad permitiría al usuario observar objetos directamente a través de la cámara de los auriculares y obtener respuestas sobre ellos.

Detalles técnicos y de software

El análisis del código de software también reveló mensajes de advertencia que aparecen cuando la cámara de los auriculares queda obstruida. Si el cabello u otro objeto cubre la cámara, el sistema avisará al usuario. Bloomberg ya había informado de que Apple se encontraba en la fase final de pruebas de un dispositivo de este tipo.

Según las fuentes, los modelos de AirPods con cámara se parecerían externamente a los AirPods Pro 3, aunque su varilla sería ligeramente más larga. También incluirían un indicador luminoso LED específico para señalar que los datos se están transfiriendo a servicios en la nube. Esto sería importante para garantizar la seguridad y la privacidad de los usuarios.

Competencia en el mercado y fecha de lanzamiento

Actualmente, otros dispositivos, como las Ray-Ban Meta Glasses, el colgante Looki y las gafas inteligentes Rokid, ya ofrecen funciones similares. Este movimiento de Apple podría formar parte de una estrategia para incorporar la inteligencia del mundo real a otros dispositivos antes de lanzar sus futuras gafas inteligentes independientes.

Bloomberg había informado anteriormente de que Apple planeaba lanzar los nuevos auriculares en el primer semestre de 2026. Sin embargo, mientras se espera la presentación de una nueva versión de Siri en septiembre, se especula que la compañía podría presentar estos auriculares con cámara junto con las principales actualizaciones de sus sistemas operativos.