SpaceX recupera con éxito la nave Starship del océano

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SpaceX recupera con éxito la nave Starship del océano

Según Ixbt.com, SpaceX anunció que había completado con éxito una compleja operación para llevar su prototipo Starship Ship 40 a aguas tranquilas cerca de la isla Christmas, en el océano Índico. Este rescate sin precedentes en la industria aeroespacial representa un paso importante para el desarrollo de tecnologías de naves espaciales reutilizables. Esta información es publicada por Ixbt.com.

Durante el 13.º vuelo de prueba, Starship realizó por primera vez en la historia un aterrizaje suave y controlado en el océano Índico, conservando su integridad. A diferencia de los prototipos anteriores, no explotó al entrar en contacto con el agua y continuó transmitiendo datos de telemetría de inmediato a través de Starlink tras el aterrizaje.

Remolque complejo y pruebas en el océano

Tras el aterrizaje, la nave permaneció casi un mes en mar abierto. Los buques Normand Ranger y Go Australis llevaron a cabo la operación de rescate y, pese a las difíciles condiciones meteorológicas y el fuerte oleaje, trasladaron de forma segura el enorme aparato de 52 metros hasta una bahía protegida.

Los especialistas lograron remolcar la nave con cuidado y a baja velocidad. Aunque la operación se completó por completo, la larga permanencia en agua salada y los efectos del vuelo espacial dejaron inevitablemente su huella en el aparato.

Estado de la nave y planes futuros

Según los primeros informes, el aparato sufrió daños considerables durante las semanas que pasó en mar abierto. En particular, numerosas losetas de protección térmica del casco se desprendieron, uno de los alerones delanteros desapareció por completo y el otro resultó gravemente dañado.

Los ingenieros ya han comenzado a evaluar minuciosamente el estado general del casco de Starship, su protección térmica y otros sistemas. Los especialistas planean analizar los datos y materiales obtenidos para seguir mejorando el diseño de futuras naves espaciales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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