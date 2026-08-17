Islam Makhachev revela el nombre de su posible próximo rival

El invicto contendiente irlandés del combate estelar de UFC 330 Ian Machado Garryfue derrotado por decisión unánime de los jueces por el campeón ruso Islam Makhachev quien reveló sus próximos planes en el octágono.

Tras analizar la actividad de los peleadores mejor clasificados de la división de peso wélter, Makhachev señaló que el noqueador brasileño Carlos Prates es el principal candidato a una pelea por el título.

«Carlos Prates es quien más merece esta oportunidad»: la valoración de Makhachev

En la rueda de prensa posterior al combate, el campeón habló sobre el estado actual y la actividad de sus rivales:

«Si tengo que dar mi opinión, Shavkat no está peleando ahora. Prates, en cambio, sigue peleando con regularidad y está muy activo. Por eso, quizá mi próximo rival sea precisamente Prates. Morales también es un buen peleador, pero hace… Ahora mismo ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que entró al octágono. Si me preguntan quién merece más esta oportunidad, creo que es Carlos Prates»declaró Islam Makhachev.

Situación en la división: ¿por qué Prates?

Hay varios contendientes en la carrera por el título del peso wélter:

Shavkat Rakhmonov y Michael Morales: Aunque son considerados peleadores destacados, sus largos periodos de inactividad y sus ausencias del octágono impiden acelerar la organización de una pelea por el título;

El ascenso de Carlos Prates: El brasileño está llamando la atención de los aficionados de UFC y del campeón gracias a sus espectaculares nocauts en sus últimos combates y a su elevado ritmo de pelea.

Tras el éxito de UFC 330, se espera que la directiva de la promoción anuncie pronto cuándo y contra quién disputará Makhachev su próxima defensa del título.

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