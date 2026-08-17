Islam Makhachev revela el nombre de su posible próximo rival

·11·Deportes
Islam Makhachev revela el nombre de su posible próximo rival

El invicto contendiente irlandés del combate estelar de UFC 330 Ian Machado Garryfue derrotado por decisión unánime de los jueces por el campeón ruso Islam Makhachev quien reveló sus próximos planes en el octágono.

Tras analizar la actividad de los peleadores mejor clasificados de la división de peso wélter, Makhachev señaló que el noqueador brasileño Carlos Prates es el principal candidato a una pelea por el título.

«Carlos Prates es quien más merece esta oportunidad»: la valoración de Makhachev

En la rueda de prensa posterior al combate, el campeón habló sobre el estado actual y la actividad de sus rivales:

«Si tengo que dar mi opinión, Shavkat no está peleando ahora. Prates, en cambio, sigue peleando con regularidad y está muy activo. Por eso, quizá mi próximo rival sea precisamente Prates.

Morales también es un buen peleador, pero hace… Ahora mismo ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que entró al octágono. Si me preguntan quién merece más esta oportunidad, creo que es Carlos Prates»declaró Islam Makhachev.

Situación en la división: ¿por qué Prates?

Hay varios contendientes en la carrera por el título del peso wélter:

  • Shavkat Rakhmonov y Michael Morales: Aunque son considerados peleadores destacados, sus largos periodos de inactividad y sus ausencias del octágono impiden acelerar la organización de una pelea por el título;

  • El ascenso de Carlos Prates: El brasileño está llamando la atención de los aficionados de UFC y del campeón gracias a sus espectaculares nocauts en sus últimos combates y a su elevado ritmo de pelea.

Tras el éxito de UFC 330, se espera que la directiva de la promoción anuncie pronto cuándo y contra quién disputará Makhachev su próxima defensa del título.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Uzbekistán afronta un gran desafío: ArgentinaUzbekistán afronta un gran desafío: ArgentinaAyer, 22:54¡11-0 en la Liga de Campeones! El Nasaf arrolla al club laosiano en categoría femenina¡11-0 en la Liga de Campeones! El Nasaf arrolla al club laosiano en categoría femeninaAyer, 22:44John Elkann: La reconstrucción de la Juventus debe comenzar en Italia y con nuestra identidadJohn Elkann: La reconstrucción de la Juventus debe comenzar en Italia y con nuestra identidadAyer, 22:32Por qué se frustró el fichaje de Anan Khalaili por el InterPor qué se frustró el fichaje de Anan Khalaili por el InterAyer, 22:19Se celebrará una pelea por el título entre Hamza Shiraz y Janibek AlimkhanulySe celebrará una pelea por el título entre Hamza Shiraz y Janibek AlimkhanulyAyer, 21:54Presentado el equipo ideal de la 17.ª jornada del campeonato de UzbekistánPresentado el equipo ideal de la 17.ª jornada del campeonato de UzbekistánAyer, 21:42
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov