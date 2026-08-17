Por qué se frustró el fichaje de Anan Khalaili por el Inter

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Por qué se frustró el fichaje de Anan Khalaili por el Inter

Según Goal.com, el traspaso del futbolista israelí Anan Khalaili al Inter, que no pudo concretarse a tiempo, se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes del mercado de fichajes de verano. El delantero, que inicialmente estaba llamado a reforzar la plantilla del conjunto milanés, no superó el reconocimiento médico ni las pruebas de aptitud deportiva, por lo que el fichaje se frustró. Como consecuencia, la directiva del Inter tuvo que cambiar sus planes y centrarse en incorporar a un defensa. Al respecto, Goal.com informa de ello.

En una entrevista concedida a la emisora de radio 103FM, el representante del jugador, Boaz Goren, explicó en detalle por qué el acuerdo no llegó a concretarse y cómo afrontaron la situación. Según sus palabras, no fue fácil aceptar que las negociaciones con el Inter se detuvieran. Sin embargo, cuando quedó claro que el problema no podía resolverse, ambas partes afrontaron la situación con serenidad. El agente y el jugador incluso se tomaron el asunto con humor y rápidamente pasaron a sus siguientes pasos.

Exigencias médicas y opción inglesa

El agente destaca que existen diferencias significativas entre los protocolos médicos de las ligas italiana e inglesa. Cuando se supo que Anan Khalaili no podía jugar en Italia según las normas del país, representantes de otros campeonatos comenzaron a mostrar un gran interés por él. En particular, Crystal Palace, club de la Premier League, actuó con rapidez para fichar al futbolista.

Los médicos de Crystal Palace examinaron el estado del jugador en muy poco tiempo y le dieron permiso para jugar. Boaz Goren asegura que en Inglaterra el reconocimiento médico y la resolución de todos los asuntos necesarios solo llevaron dos minutos. De este modo, el futbolista israelí continuará su carrera en el campeonato inglés.

Aunque el Inter siempre había sido la opción prioritaria para el jugador, el fichaje no se concretó debido a la situación. Según el agente, el conjunto milanés ocupaba el primer lugar por su sistema de juego, mientras que Crystal Palace era considerado la segunda opción. Aun así, hasta el cierre del mercado, numerosos clubes europeos de prestigio mostraron interés por los servicios del futbolista.

Anan KhalailiInterCrystal PalaceFichajePremier League
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