¡11-0 en la Liga de Campeones! El Nasaf arrolla al club laosiano en categoría femenina

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¡11-0 en la Liga de Campeones! El Nasaf arrolla al club laosiano en categoría femenina

AFC Liga de Campeones Femenina La nueva temporada de la Liga de Campeones Femenina de la AFC comenzó con un auténtico festival de goles y un éxito histórico para las campeonas de Uzbekistán. El equipo que representa a la ciudad de Qarshi, Nasaf (Sevinch) se enfrentó al club laosiano Master en la primera ronda de clasificación y goleó a su rival por 11-0 en el marcador final.

Las futbolistas uzbekas dominaron por completo el encuentro, marcaron 11 goles sin recibir ninguno y demostraron su gran potencial en el fútbol asiático.

11 goles contra Master: cuatro jugadoras firmaron un doblete

Las jugadoras del Nasaf lanzaron ataques constantes desde los primeros minutos del partido:

  • Lyudmila Karachik: amplió la ventaja con dos remates precisos en los minutos 20 y 39;

  • Diyoraxon Habibullayeva: marcó en los minutos 32 y 47 para completar su doblete;

  • Nilufar Qudratova: anotó dos goles consecutivos al final de la primera parte, en los minutos 43 y 45+2;

  • Maftuna Shoimova: marcó en los minutos 55 y 90+3;

  • Goles individuales: Ilvina Ablyakimova (minuto 67), Mehribon Egamberdiyeva (minuto 83) y Zarina Norboyeva (minuto 90) marcaron un gol cada una para completar la goleada.

Acta del partido y alineaciones

Liga de Campeones Femenina de la AFC. Primera ronda

Nasaf (Uzbekistán) — Master (Laos) 11-0

Alineación del Nasaf:

16. Maftuna Jonimqulova, 15. Umida Zoirova, 17. Shodiya Tosheva, 97. Laylo Tilovova, 8. Ilvina Ablyakimova, 9. Maftuna Shoimova, 19. Zarina Mamatkarimova, 7. Lyudmila Karachik, 10. Mehribon Egamberdiyeva, 23. Diyoraxon Habibullayeva, 77. Nilufar Qudratova.

Suplentes: 12. Zaynab Toyirova, 32. Zarina Saidova, 2. Madina Hikmatova, 5. Sitora Nabiyeva, 14. Greys Adams, 18. Shahrizoda Hayrullayeva, 20. Zarina Norboyeva, 21. Xonzoda Xolboyeva, 22. Soliha Husniddinova.

Alineación del Master FC:

  1. Lina Latsami, 16. Jantima Kayeoduanghay, 22. Sengdeuan Fongfailat, 9. Jidafa Damri, 12. Choneni Ksayyasan, 11. Fanikon Vannalat, 13. Anafon Amanpong, 15. Kantisa Inchamnan, 17. Eymi Kahapana, 19. Makchanta Fimmason, 21. Pong Keosavang.

    Suplentes: 99. Simma Sayengfachun, 14. Tikamporn Yavara, 7. Sisavat Sisuvan, 77. Kingkam Vanlokam.

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Shuhrat Razzakov
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