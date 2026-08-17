Samsung cambiará radicalmente la arquitectura de cámaras de su futuro flagship Galaxy S27

La empresa surcoreana Samsung ha comenzado a trabajar en una mejora significativa de las capacidades de fotografía móvil del Galaxy S27, futuro modelo de su gama de smartphones flagship. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo no solo incorporará cambios en sus sensores principales, sino también una revisión radical de toda su arquitectura de hardware, incluida la placa base, el procesamiento de imágenes y los algoritmos de zoom. Ixbt.com informa de ello.

Estos cambios representan un paso importante para mantener una ventaja en la competencia de las tecnologías de fotografía móvil y permitir a los usuarios crear contenidos de mayor calidad. Los expertos destacan que la combinación del hardware y el software resulta decisiva para ampliar las capacidades de la cámara de un smartphone.

Nueva arquitectura de la placa base e intercambio de datos

Según la información difundida por el conocido informante Schrodinger, los ingenieros de Samsung han cambiado por completo la composición de la placa base del Galaxy S27. Este nuevo enfoque busca garantizar una interacción más eficiente entre todos los componentes responsables de la fotografía móvil.

Se espera que la nueva arquitectura aumente considerablemente la velocidad de intercambio de datos entre el sensor de la cámara, el procesador de procesamiento de imágenes y el subsistema de memoria RAM. Esta velocidad será decisiva para leer y procesar el enorme volumen de información generado por las cámaras de 200 megapíxeles.

Tecnología de zoom dentro del sensor mejorada

La atención principal se centrará en el desarrollo de la tecnología de zoom dentro del sensor. Recordemos que Samsung ya había aplicado este principio en el Galaxy S25 Edge, equipado con un sensor de 200 megapíxeles. El uso de la parte central de una matriz de alta resolución permite obtener una ampliación de calidad sin recurrir a un simple acercamiento digital de la foto final.

En el Galaxy S25 Edge, este método se utilizaba principalmente en los modos de ampliación 2x y 4x, pero la empresa quiere perfeccionarlo aún más para el Galaxy S27. La combinación de soluciones de hardware y software ayudará a conservar todos los detalles pequeños incluso al realizar recortes intensos.

Según la fuente, este informante ya había revelado con precisión las características de los Samsung Galaxy S26 Plus y había sido uno de los primeros en informar sobre el concepto de un iPhone 20 con una pantalla curvada en sus cuatro lados. Esto demuestra que la información difundida sobre el futuro flagship Galaxy S27 es consciente y está fundamentada.