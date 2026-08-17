Uzbekistán afronta un gran desafío: Argentina

La selección nacional de Uzbekistán afrontará partidos muy importantes entre finales de septiembre y comienzos de octubre. Según la información que nos ha facilitado, los dirigidos por Fabio Cannavaro se medirían a la selección de Argentina en China el 30 de septiembre.

Si el encuentro se disputa según lo previsto, será para Uzbekistán no solo un prestigioso amistoso, sino también una gran oportunidad para poner a prueba sus capacidades ante rivales de primer nivel.

24 de septiembre: partido contra Irán en Taskent

Según Championat.asia, el equipo de Cannavaro se enfrentará a otro rival de peso seis días antes del duelo contra Argentina.

El partido Uzbekistán – Irán está previsto para el 24 de septiembre en Taskent .

Como Irán es considerada una de las selecciones más fuertes del fútbol asiático, este encuentro permitirá a Cannavaro poner a prueba su convocatoria y sus planteamientos tácticos.

Próximo destino: China y Argentina

El 30 de septiembre, la atención se trasladará a China.

El hecho de que la selección de Uzbekistán se enfrente a Argentina podría convertirse en uno de los acontecimientos más esperados del otoño para los aficionados al fútbol.

Ante un rival de este nivel, además del resultado, también será fundamental observar cómo responden los futbolistas uzbekos a la presión, la velocidad y la calidad individual.

Para Cannavaro, será una oportunidad de comprobar sus ideas con la selección al más alto nivel.

6 de octubre: otro complicado desplazamiento

El calendario no termina ahí.

El 6 de octubre, Uzbekistán tiene previsto jugar como visitante contra la República de Corea .

De este modo, en un corto periodo de tiempo, la selección nacional podría enfrentarse a tres rivales de gran nivel:

24 de septiembre: Uzbekistán – Irán, Taskent

30 de septiembre: Uzbekistán – Argentina, China

6 de octubre: República de Corea – Uzbekistán

Estos partidos podrían convertirse en una serie de pruebas exigentes que mostrarán la verdadera fuerza de la selección dirigida por Cannavaro.

Especialmente si se confirma el duelo contra Argentina, la selección nacional de Uzbekistán disputará uno de los amistosos más sonados de los últimos años.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.