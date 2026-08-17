Holloway, sobre los cinturones de Makhachev: «No eres campeón en dos categorías de peso»

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Holloway, sobre los cinturones de Makhachev: «No eres campeón en dos categorías de peso»

En el combate estelar de UFC 330, la victoria del peleador ruso que derrotó por decisión de los jueces al invicto aspirante Ian Machado Garry Islam Makhachev, desató nuevas controversias en el mundo de los deportes de combate.

El excampeón de la promoción y una de sus mayores estrellas, el estadounidense Max Holloway cuestionó abiertamente en redes sociales la decisión de Makhachev de conservar los cinturones de dos categorías sin defender ambos.

«¿Por qué tiene dos cinturones?» La dura protesta de Holloway

El peleador estadounidense afirmó que no es justo que un campeón posea simultáneamente los cinturones de dos categorías de peso y solo defienda uno de ellos:

«¿Por qué demonios tiene dos cinturones? La situación es esta, hermano: tienes dos cinturones de campeón, pero en la práctica no eres campeón en dos categorías de peso.

Ahora solo está defendiendo un cinturón. ¿Por qué? De verdad no lo entiendo, chicos», expresó su descontento Max Holloway.

El dilema de las categorías y las preguntas de los aficionados

La reacción de Holloway puso sobre la mesa varios problemas importantes que la comunidad de las MMA debate desde hace tiempo:

  • Estancamiento en las categorías de peso: Que un peleador posea dos títulos al mismo tiempo retrasa las oportunidades por el campeonato de otros aspirantes en el peso ligero y el wélter;

  • La cuestión de dejar vacantes los cinturones: Expertos y peleadores Islam Makhachev afirman que pronto debe defender su cinturón del peso ligero o dejarlo vacante oficialmente para centrarse por completo en el peso wélter.

La directiva de UFC todavía no ha anunciado oficialmente en qué categoría de peso ni por qué cinturón se disputará la próxima pelea de Makhachev.

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Islam MakhachevMax HollowayUFCIan Machado Garry
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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