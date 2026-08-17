La gama Galaxy S22 podría tener una nueva vida gracias al software LineageOS

Según informa Ixbt.com, la serie de smartphones Samsung Galaxy S22, lanzada en 2022, podría seguir recibiendo nuevas versiones del sistema operativo después de que finalice su periodo de soporte oficial. Esto es posible gracias al soporte oficial de la popular ROM alternativa LineageOS, que ofrece a los usuarios una forma de prolongar la vida útil del software de sus dispositivos. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Los modelos Galaxy S22, Galaxy S22 Plus y Galaxy S22 Ultra llegaron al mercado con Android 12. Samsung prometió cuatro generaciones de grandes actualizaciones de Android para esta gama, por lo que se espera que Android 16 sea la última versión oficial para estos dispositivos. El programa de soporte de siete años que Samsung introdujo para sus flagships de generaciones posteriores no se aplica a estos modelos.

Según la hoja de ruta actual de la compañía, los dispositivos Galaxy S22 no aparecen en la lista de modelos que recibirán la actualización One UI 8.5. Una vez finalizado el soporte oficial, los usuarios solo podrán permanecer en la última versión disponible o buscar soluciones alternativas. El proyecto LineageOS se presenta como una de las alternativas más fiables.

Perspectivas de LineageOS 23 y Android 17

Los desarrolladores han incluido la serie Galaxy S22 en la lista de dispositivos con soporte oficial. Esto es importante porque las versiones son publicadas y supervisadas directamente por el equipo de LineageOS, a diferencia de los ports no oficiales. Actualmente hay builds de LineageOS 23 basadas en Android 16 disponibles para estos flagships.

En el futuro también podría llegar una nueva versión de LineageOS basada en Android 17. Si los desarrolladores mantienen el soporte al pasar a la nueva plataforma, los propietarios de Galaxy S22 podrán instalar Android 17 incluso después de que Samsung deje de ofrecer soporte oficial.

Limitaciones importantes y precauciones

Esta ROM alternativa puede prolongar la vida útil de los flagships de 2022, cuyo hardware sigue siendo suficientemente potente para las tareas cotidianas. Sin embargo, este método puede provocar varias dificultades técnicas.

En concreto, para instalar LineageOS es necesario desbloquear el bootloader, lo que implica volver a flashear el dispositivo de forma no oficial. Además, algunas funciones de la interfaz One UI de Samsung, las capacidades de la cámara, las funciones de inteligencia artificial Galaxy AI y los servicios del entorno de seguridad Knox podrían dejar de funcionar o hacerlo de forma incorrecta.