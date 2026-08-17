Milan y la Juventus estudian un intercambio entre Youssouf Fofana y Nico González

A menos de una semana del inicio de la nueva temporada de la Serie A, los grandes clubes italianos podrían dar un paso inesperado en el mercado de fichajes. Según Tuttosport, Milan y Juventus estudian la posibilidad de intercambiar jugadores que ya no entran en sus planes. Este posible acuerdo podría ofrecer una nueva oportunidad a futbolistas considerados prescindibles en ambos grandes clubes. Goal.com informa de ello.

Actualmente, ambos clubes cuentan con varios jugadores apartados del primer equipo por distintos motivos. En particular, Youssouf Fofana en el Milan y Nico González en la Juventus no forman parte de los planes futuros de sus entrenadores. A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, la situación de estos futbolistas podría cambiar y convertirse en una oportunidad atractiva para los clubes rivales.

Un nuevo candidato para el centro del campo y la defensa

El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, exige firmemente contar con dos jugadores de nivel similar para cada posición y crear un ambiente de competencia sana en el equipo. El conjunto turinés lleva tiempo buscando un centrocampista capaz de jugar por delante de la defensa, cortar los ataques rivales y aportar fortaleza física. Mientras buscaba un socio o competidor para Manuel Locatelli y Khéphren Thuram, el club había considerado inicialmente a Franck Kessié como su principal opción.

Sin embargo, después de que Youssouf Fofana fuera incluido en la lista de jugadores transferibles del Milan, sus agentes se pusieron inmediatamente en contacto con la directiva de la Juventus para ofrecer al excentrocampista del Mónaco. Se estima que las condiciones físicas de Fofana y su contundencia en el centro del campo encajan plenamente con las exigencias de Spalletti.

Una opción para reforzar el ataque del Milan

Por su parte, el Milan pretende renovar por completo su línea ofensiva y la posición situada detrás de Gonçalo Ramos. Por ahora, solo parece segura la continuidad de Pulisic, mientras que Loftus-Cheek es considerado un jugador polivalente. Sin embargo, las posibles salidas de Nkunku y Leão obligarían al conjunto milanista a incorporar nuevos jugadores de inmediato. La necesidad de un futbolista rápido y zurdo es especialmente alta.

En este contexto, Nico González se convirtió en uno de los objetivos del Milan. Tras regresar una vez finalizada su cesión en el Atlético de Madrid, el jugador había declarado abiertamente que no quería continuar en el club turinés y que deseaba volver al equipo de Diego Simeone. Aun así, sus agentes ofrecieron al futbolista al Milan, y el club rossonero no rechazó categóricamente esta posibilidad.

Por ahora, el intercambio entre Youssouf Fofana y Nico González sigue siendo solo una idea de mercado. Aún debe resolverse cómo compensar la diferencia entre los valores de traspaso de ambos jugadores, aunque la brecha entre los dos clubes no es demasiado grande. Con el cierre del mercado cada vez más cerca, este intercambio directo podría convertirse en una realidad.