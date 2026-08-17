John Elkann: La reconstrucción de la Juventus debe comenzar en Italia y con nuestra identidad

Juventus El propietario de la Juventus y director ejecutivo de Exor, John Elkann, compartió su opinión sobre la estrategia de desarrollo futuro del equipo, los cambios en marcha y los principales objetivos del club. En una entrevista con Sky Sport, destacó que el equipo atraviesa actualmente una fase de renovación, aunque su misión principal no ha cambiado. Según Goal.com .

Según Goal.com, el tradicional partido amistoso disputado en el Allianz Stadium entre el primer equipo y la Juventus Next Gen se desarrolló en un ambiente festivo. El encuentro terminó después de la primera parte debido a que los aficionados invadieron el terreno de juego, pero el evento se convirtió en un importante punto de encuentro entre la directiva del club y la afición. John Elkann respondió allí a las preguntas de los periodistas.

Una nueva etapa basada en Italia y en el fútbol italiano

Según el propietario del club, el conjunto de Turín debe apoyarse actualmente en sus valores históricos. Se destacó que la reconstrucción y la renovación de la plantilla deben llevarse a cabo preservando las características propias del fútbol italiano.

«El proceso de reconstrucción que hemos iniciado debe comenzar en Italia y con nuestra identidad. Es importante que el club conserve su verdadero rostro», subrayó John Elkann en su discurso.

Ganar, el objetivo principal

Aunque el equipo atraviesa actualmente un periodo de transición, las exigencias sobre la directiva no han disminuido. John Elkann recordó firmemente que, para un gran club como la Juventus, siempre existe un único objetivo principal: ganar todas las competiciones.

«Siempre hay que ganar, porque los éxitos traen después resultados importantes tanto en Italia como en Europa. El fútbol está compuesto por ciclos y ahora estamos en una fase de reconstrucción, pero todos en el club están decididos a llevar de nuevo a este equipo a lo más alto», declaró el dirigente de Exor.

Durante la entrevista también se abordaron las últimas decisiones de la directiva en materia de fichajes. Se reconoció que la experiencia de Giovanni Carnevali y su profundo conocimiento del fútbol italiano encajan plenamente con las ambiciones del club, lo que supone un paso importante para cumplir los objetivos establecidos.