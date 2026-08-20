El Chelsea anuncia los dorsales de sus jugadores para la nueva temporada

El Chelsea inglés confirmó los dorsales oficiales de sus jugadores antes de la nueva temporada. Uno de los cambios más destacados es que el delantero João Pedro se convirtió en el nuevo dueño del mítico número 9, informa el medio talkSPORT. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Mientras el equipo dirigido por el entrenador Xabi Alonso atraviesa una etapa de cambios, esta decisión ha acaparado la atención. La llegada de João Pedro al número 9 supone una merecida recompensa por sus excelentes actuaciones de la temporada pasada.

Nuevos cambios en la plantilla y distribución de dorsales

Según talkSPORT, João Pedro marcó 20 goles y dio 9 asistencias en todas las competiciones la temporada pasada, y fue elegido «Jugador de la temporada». Por ello, heredó el dorsal 9, que anteriormente pertenecía a Liam Delap

Por su parte, Liam Delap pasó a llevar el dorsal 12. El delantero, que lucía el número 9 desde su llegada del Ipswich Town en 2025, solo marcó 3 goles en 47 partidos la temporada pasada. Como resultado, su futuro en Stamford Bridge está en duda.

La presencia en el club de delanteros como Nicolas Jackson y Marc Guiu alejó aún más a Delap del once titular. Aunque tiene un contrato de cinco años, se espera que abandone el equipo antes del cierre del mercado de fichajes. El futbolista preferiría seguir en la Premier League, pero el club italiano Como también está interesado en él.

Cambios en la defensa y el centro del campo

Los dorsales de otros jugadores del equipo dirigido por Xabi Alonso también fueron actualizados. En particular, Wesley Fofana recibió el número 3, que anteriormente llevaba Marc Cucurella. Desde su llegada procedente del Leicester City, Fofana había jugado con los dorsales 33 y 29.

Asimismo, el fichaje récord del club, Morgan Rogers, llevará el dorsal 17 la próxima temporada. Eden Hazard, Mohamed Salah y Raheem Sterling lucieron anteriormente ese número. Mykhailo Mudryk, autorizado a volver a competir, se quedó con el dorsal 33, mientras que su antiguo número 10 fue asignado a Cole Palmer.