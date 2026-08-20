Barcelona quiere reforzar su ataque al cierre del mercado de fichajes

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Barcelona quiere reforzar su ataque al cierre del mercado de fichajes

El Camp Nou celebró con ambiente festivo la victoria por 2-1 sobre el Al-Ahli, lograda en el marco del tradicional Trofeo Joan Gamper de verano. Sin embargo, según informó Mundo Deportivo, el director deportivo del club catalán, Deco, y el entrenador Hansi Flick hablaron abiertamente después del partido sobre los próximos planes del equipo en el mercado de fichajes. La directiva confirmó que trabajará especialmente para reforzar el ataque. Así lo cuenta Goal.com que informa.

Hansi Flick volvió a destacar al término del encuentro que el equipo necesita con urgencia un delantero centro claro, es decir, un futbolista con el perfil de un ‘nueve’. El técnico alemán valoró el trabajo de Deco en el mercado de fichajes y expresó su confianza en que el jugador necesario se incorporará al equipo antes del cierre del mercado. El entrenador señaló que busca la opción más adecuada junto con la directiva.

Será difícil reemplazar a Robert Lewandowski

Según Deco, no está siendo fácil cubrir las bajas de los futbolistas que han abandonado el equipo. Aunque la salida de Ferran Torres se ha compensado con la llegada de nuevos jugadores, encontrar a un futbolista del nivel de Robert Lewandowski sigue siendo una tarea muy complicada. El director deportivo reconoció que el delantero polaco inició toda una era en la historia del club y que será difícil ocupar su lugar.

A pesar de ello, la directiva del Barcelona analiza con atención las oportunidades del mercado durante los últimos días del periodo de fichajes. Según Deco, el club también cuenta con recursos internos, pero trabaja intensamente para encontrar la mejor solución que ayude al equipo durante la temporada. El club aseguró que cada incorporación será meditada y tendrá como único objetivo mejorar el juego del equipo.

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