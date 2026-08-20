Framework presenta un portátil modular con procesadores actualizados

La empresa Framework, conocida por sus gadgets modulares y fáciles de reparar, lleva a un nuevo nivel uno de sus dispositivos más populares: su portátil compacto. Según Ixbt.com, el equipo ahora incorpora procesadores Intel de nueva generación, lo que supone un avance considerable en eficiencia energética. Esta información, Ixbt.com la reporta.

La principal novedad es la posibilidad de instalar en el portátil los procesadores más recientes de la gama Intel Wildcat Lake. Antes, los compradores solo podían elegir entre los chips Core i3-1315U y Core i5-1334U, pero ahora tienen a su disposición los modelos Core 3 304, Core 5 320 y Core 7 350.

Mayor eficiencia energética y autonomía

Según el fabricante, sustituir el procesador de la generación anterior por uno nuevo bastó, mediante un único cambio técnico, para aumentar de inmediato un 70 % la autonomía del portátil. En comparación con la primera versión equipada con un procesador Core de 13.ª generación, este enorme avance se debe principalmente al bajo consumo de los nuevos chips.

Estos procesadores tienen cinco o seis núcleos y están especializados en la eficiencia energética más que en una potencia de cálculo extremadamente alta. Precisamente este factor permite que el dispositivo funcione durante más tiempo sin recargarse, una ventaja importante para los usuarios que viajan.

Principales características técnicas del dispositivo

Aunque los procesadores se han actualizado, los demás componentes principales y el diseño del portátil permanecen sin cambios. En concreto, el modelo compacto incluye las siguientes características:

Pantalla IPS de 12,2 pulgadas con resolución 1200p

Batería con una capacidad de 50 Wh

Estándares modernos de comunicación inalámbrica Thunderbolt 4 y Wi-Fi 7

Diseño convertible que permite transformar el portátil en una tableta

Varias opciones de colores vivos y diseño modular

Gracias a su enfoque modular, Framework sigue dando a los usuarios la libertad de desmontar el dispositivo por su cuenta y sustituir sus componentes. Esto resulta importante para reducir los residuos electrónicos y prolongar la vida útil de la tecnología.

Según la política de precios del mercado, la versión básica del dispositivo cuesta 630 euros sin memoria. Si el usuario añade 8 GB de RAM y un SSD de 512 GB, el precio total asciende a 805 euros.