¿Colgará las botas? Ronaldo habla de su vida después del fútbol

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¿Colgará las botas? Ronaldo habla de su vida después del fútbol

Una de las mayores estrellas de la historia del fútbol mundial y el ídolo de millones de aficionados Cristiano Ronaldo ha hecho una importante declaración sobre la proximidad del final de su carrera deportiva.

La estrella portuguesa de 41 años reveló abiertamente, en una entrevista exclusiva concedida a la prestigiosa revista Vogue que esta temporada podría ser su último año sobre el terreno de juego.

«Quiero dejar un legado extraordinario»

Ronaldo habló sobre sus pensamientos acerca del final de su carrera y la huella que está dejando, con estas sinceras palabras:

«Puede que esta temporada sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado extraordinario. El fútbol deja un vacío enorme en tu vida. Por eso, después tendremos que pasar el tiempo de otra manera».

La vida después de una gran carrera: viajes y pádel

Cristiano tampoco ocultó las actividades a las que planea dedicarse después de dejar el fútbol profesional:

  • Disfrutar de la vida y viajar: El futbolista pretende descansar más, viajar por todo el mundo con su familia y disfrutar de los placeres de la vida;

  • El pádel y sus aficiones favoritas: Ronaldo señaló que continuará viendo y practicando pádel, un deporte de raqueta que le encanta;

  • El valor de los logros conseguidos: El deportista añadió que está orgulloso de las grandes victorias históricas logradas hasta ahora por él y sus equipos, y que seguirá disfrutándolas.

Si el delantero portugués cuelga las botas al final de la temporada, será el cierre de una enorme y brillante era en la historia del fútbol mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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