Los televisores OLED modernos se desgastan como los modelos de hace 10 años

Aunque los televisores OLED han cambiado considerablemente desde el punto de vista tecnológico en los últimos años, sus paneles de pantalla siguen fallando al mismo ritmo. Según informa ixbt.com citando un estudio de Rtings, la velocidad de desgaste de las pantallas OLED modernas apenas difiere de la de los modelos fabricados hace diez años. Sobre ello, Ixbt.com informa de ello.

Durante el estudio, los especialistas compararon el modelo LG C7, lanzado en 2017, con varios televisores nuevos fabricados entre 2020 y 2023. Según las condiciones de la prueba, todos los dispositivos funcionaron de forma ininterrumpida durante diez mil horas y mostraron un canal de noticias especialmente diseñado. Todos los televisores sometidos a la prueba funcionaron en modo SDR con su nivel máximo de brillo.

¿Por qué los avances tecnológicos no dieron resultados?

Los resultados de esta prueba a gran escala demostraron que los televisores de nueva generación no mostraban una reducción significativa del desgaste irreversible frente al LG C7 de 2017. Aunque los analistas señalan que los nuevos paneles son más resistentes desde el punto de vista técnico, en la práctica otros factores desempeñaron un papel importante.

Los especialistas explican que las pantallas OLED modernas superan en durabilidad a las de la generación anterior gracias a diversas soluciones de ingeniería. Sin embargo, también ofrecen niveles de brillo mucho más altos. Las estadísticas muestran que la mayoría de los usuarios prefiere utilizar constantemente sus dispositivos con el brillo máximo.

Se sabe que el brillo de las pantallas OLED es ligeramente inferior al de los paneles LCD, por lo que los usuarios intentan aprovecharlo al máximo. Sin embargo, el brillo máximo de la pantalla es uno de los principales factores que aceleran su desgaste.

Como resultado, las mejoras técnicas logradas por los fabricantes y el aumento de la durabilidad de los paneles quedan completamente anulados por el uso intensivo del brillo máximo por parte de los usuarios. Es decir, los televisores nuevos son más resistentes, pero su brillo reforzado vuelve a provocar los problemas anteriores.