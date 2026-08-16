João Cancelo podría lograr un hito histórico con el FC Barcelona

El experimentado defensa portugués João Cancelo está trabajando seriamente para cumplir su deseo de regresar una vez más al FC Barcelona. Según la información de las últimas horas, las posibilidades de que el futbolista se incorpore al club catalán han aumentado, y se espera que este fichaje sea un acontecimiento único no solo para el equipo, sino también para la historia del fútbol. Así lo informa .

Según Mundo Deportivo, si el fichaje se concreta, sería la tercera etapa diferenciada de João Cancelo en el FC Barcelona. Durante el parón estival, el defensa se vio obligado a regresar temporalmente a su actual club, el Al-Hilal de Arabia Saudí, pero su deseo de volver a España se ha intensificado en los últimos días.

Casos poco frecuentes en la historia del club catalán

A lo largo de su historia, el FC Barcelona ha visto marcharse y regresar posteriormente a numerosos futbolistas célebres, aunque la mayoría solo defendió sus colores en dos etapas. Por ejemplo, la leyenda Hristo Stoichkov fichó por el Parma en 1995 y regresó a Cataluña en 1996. Dani Alves también rescindió su contrato con São Paulo antes de volver al césped del Camp Nou en la segunda mitad de la temporada 2021-2022.

Ivan de la Peña también forma parte de este grupo de jugadores. Tras incorporarse a la Lazio en 1998, regresó al FC Barcelona como cedido durante la temporada 2000-2001. Los canteranos Éric García, Gerard Piqué y Jordi Alba también abandonaron el club en diferentes momentos para regresar posteriormente a su club formador como profesionales.

Ejemplos similares en el fútbol mundial

Jugar tres veces para el mismo equipo es un fenómeno muy poco frecuente en el fútbol mundial. Entre estos casos llamativos se pueden incluir las carreras de los siguientes futbolistas reconocidos:

Carlos Tévez — Boca Juniors

Adriano Leite — Flamengo

Nuri Şahin — Borussia Dortmund

Actualmente, João Cancelo ha tomado la firme decisión de regresar a Cataluña pese a las condiciones de su contrato con el Al-Hilal. Si el fichaje se completa con éxito, el defensa portugués escribirá una página única en la historia del club y podría convertirse en uno de los pocos jugadores que hayan vivido tres etapas allí.