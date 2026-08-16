El City, goleado: Maresca pierde en su debut y el Arsenal conquista la Copa por 18.ª vez

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El City, goleado: Maresca pierde en su debut y el Arsenal conquista la Copa por 18.ª vez

La nueva temporada de fútbol en Inglaterra comenzó, como es tradición, con el duelo central por la Supercopa de Inglaterra (FA Community Shield). En el majestuoso estadio de Wembley, en Londres, el campeón de la Premier League, Arsenal y el ganador de la Copa de Inglaterra, Manchester City se enfrentaron.

En un partido intenso y disputado, los hombres de Mikel Arteta marcaron tres goles sin respuesta y lograron una contundente victoria por 3-0, convirtiéndose así en campeones de la Supercopa de Inglaterra por 18.ª vez en su historia.

Un gol en el primer minuto y tres tantos contra los Citizens

El encuentro comenzó con un ataque inesperado y veloz de los Gunners:

  • Golpe rápido: Ya en el primer minuto, el defensa Riccardo Calafiori abrió el marcador y dejó a Manchester City en estado de shock;

  • Aumenta la diferencia: En el minuto 28, el delantero alemán Kai Havertz marcó el segundo gol y mandó a ambos equipos al descanso con 2-0 en el marcador;

  • El golpe definitivo: Al comienzo de la segunda parte, en el minuto 48, el capitán Martin Ødegaard marcó ante la portería del conjunto mancuniano y sentenció prácticamente el partido (3-0).

Khusanov jugó 90 minutos y Maresca perdió en su debut

Este partido despertó un interés especial entre los aficionados uzbekos al fútbol:

  • Abdukodir Khusanov disputó todo el encuentro: El defensa de la selección de Uzbekistán Abdukodir Khusanov jugó los 90 minutos completos en el eje de la defensa del Manchester City, junto a Ruben Dias y Josko Gvardiol, desde el inicio hasta el pitido final del árbitro;

  • Un comienzo desafortunado para Maresca: El nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Marescavivió un debut oficial al frente del equipo que terminó en fracaso.

Supercopa de Inglaterra. Final

  • Arsenal — Manchester City — 3-0

  • 16 de agosto, estadio de Wembley

  • Goles: Calafiori (1), Havertz (28), Ødegaard (48).

  • Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori (Hincapié, 60), Guimarães (Rice, 46), Lewis-Skelly (Zubimendi, 75), Madueke (Saka, 60), Ødegaard (Eze, 84), Solis, Havertz (Gyökeres, 75).

  • Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly (Gehi, 54), Anderson (Lewis, 60), Kovačić (Nico, 79), Semenyo, Foden (Cherki, 60), Doku (Grealish, 46), Haaland (Marmoush, 54).

  • Amonestaciones: Foden (24), Calafiori (38), Gvardiol (53), Ødegaard (84).

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Shuhrat Razzakov
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